Amici 23: Gaia deve lasciare il talent show, la proposta di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli

La ballerina a causa di un infortunio deve rimanere ferma per tre settimane e questo le impedisce di partecipare alla parte finale del programma.

Brutta tegola per Gaia De Martino, costretta ad abbandonare Amici 23 proprio nella parte finale del talent show. Dopo una visita medica, le è stato imposto uno stop di tre settimane, una diagnosi che le impedirà di continuare il suo percorso all'interno della scuola di Maria De Filippi.

Gaia De Martino costretta ad abbandonare Amici 23

Gaia De Martino si era infortunata nelle scorse ore durante la prova di una coreografia. L'incidente sembrava lieve, la ballerina campana, infatti, non aveva previsto che questo avrebbe causato la sua esclusione dal talent show.

La produzione l'ha fatta visitare da uno specialista che ha prescritto lo stop. A comunicare la decisione dei medici è stata Maria De Filippi: "Pensavo potessi aver capito, speravo, perché risultava meno faticoso. Sei andata a fare una visita, la diagnosi che esce fuori è che tu dovrai stare ferma per tre settimane. Non c'è nessuna operazione, ma questo diventa incompatibile con la gara", ha detto la conduttrice.

Gaia deve rimanere ferma per tre settimane a causa di un infortunio

E poi: "Gaia, nella vita di un ballerino, di un atleta, questo può capitare, succede. Ci dispiace molto, credimi, ma non possiamo far finta di niente, ci dispiace tanto credimi. Immagino che l'anno prossimo questo programma ci sarà e tu sarai una delle allieve. Purtroppo, ti devi ritirare".

La ballerina è scoppiata in lacrime e le sue non sono state le uniche viste daytime del 10 aprile. Anche altre allieve si sono commosse sentendo le parole della De Filippi. Il pensiero che Gaia doveva ritirarsi ha scioccato tutti.

L'idea di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli per permettere a Gaia di restare

Poco dopo, è arrivata una parziale buona notizia per la De Martino. Gaia fa parte della squadra capitanata da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. I due hanno avuto un'idea per permettere alla ragazza di restare: "Bisogna trovare una ragazza che balla al posto tuo per queste settimane. Se lei dura, poi torni a ballare tu. Se questa ragazza viene eliminata, anche tu esci. Questo è l'unica soluzione che ti darebbe la possibilità di rimanere qui. Sta a te accettare".

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno offerto un'alternativa a Gaia

Dopo averci pensato e aver consultato Lil Jolie e Martina, Gaia ha deciso di accettare la proposta dei due insegnanti. Ora tocca alla produzione decidere su quali basi sarà scelta la sostituta momentanea di Gaia De Martino, considerando che domani si dovrebbe registrare la quarta puntata del serale.

La situazione della squadra dei cosiddetti PettiMondo, al momento, è abbastanza delicata. Gaia è l'unica ballerina rimasta nel team, dove ci sono anche le cantanti Martina e Lil Jolie. La defezione della De Martino leverebbe a Raimondo Todaro l'unico elemento su cui adesso può contare.