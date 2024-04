Amici 23: Ecco chi sostituirà Gaia de Martino e le reazioni (negative) degli altri allievi

La scelta di Gaia De Martino di rimanere ad Amici 23, nonostante l'infortunio che la costringerà a restare inattiva per tre settimane, ha suscitato scarso entusiasmo tra gli altri coinquilini. Nel frattempo, è stato svelato il nome di colei che prenderà il posto dell'allieva di Raimondo Todaro, un volto noto agli spettatori del talent show.

Le reazioni degli allievi alla decisione di Gaia, Raimondo Todaro ha scelto la nuova ballerina di Amici 23

Nel daytime di oggi 11 aprile del programma di Maria De Filippi, è stata mostrata la seconda parte di quello che abbiamo visto ieri. Come sanno gli spettatori del talent show Gaia Martini si è infortunata e dovrà stare ferma per tre settimane. In un primo momento, sembrava che la ballerina dovesse abbandonare il talent show, poi è arrivata una decisione a sorpresa di Raimondo Todaro che ha suscitato molte polemiche sia tra il pubblico che tra gli allievi della scuola.

Il professore ha proposto di far ballare al posto della sua allieva un'altra ragazza durante il serale. "Se lei dura, poi torni a ballare tu. Se questa ragazza viene eliminata, anche tu esci", ha spiegato il coreografo. Gaia ha accettato l'offerta.

Marisol e tra gli Allievi di Amici 23 ad aver criticato la decisione di Gaia

"Sono felice che non vai via, però sono sincera questa cosa non ha senso. Io al tuo posto non avrei accettato", ha detto Marisol. Anche il secondo ballerino di Alessandra Celentano si è mostrato perplesso: "Qual è stato il senso di questi mesi e di conquistare la maglia del Serale?", ha chiesto Dustin.

Mida, cantante ed ex fidanzato di Gaia trova la decisione della ragazza della produzione poco rispettosa "Noi abbiamo fatto tanto per arrivare al Serale, è una cosa sbagliata" e poi ha aggiunto: "Sostanzialmente se la ragazza non viene eliminata >aia ha praticamente la semifinale assicurata".

Gaia resta nella scuola di Amici 23 nonostante le perplessità degli altri allievi

Oggi è stata presentata anche la nuova ballerina, il posto di Gaia è stato preso da Aurora Ranvestel, che ha partecipato al talent show nel corso della scorsa edizione come ballerina di latino, costretta anche lei ad abbandonare il programma dopo un infortunio.