Amici 23, Gaia accusa Mida 'Pensi prima al gioco e poi alle persone'

Anche il daytime del 15 aprile di Amici 23 è stato dedicato alla storia d'amore, ormai conclusa, tra Gaia e Mida. L'infortunio subito dalla ballerina e la sua decisione di farsi sostituire durante il serale, ha accentuato la frattura tra i due allievi del talent show di Maria De Filippi.

Una storia d'amore al capolinea e i rimpianti di Gaia

Dopo la conclusione della loro storia ad Amici 23, Gaia De Martino e il cantante si trovano ad affrontare tensioni e questioni irrisolte, che sono emerse chiaramente durante il recente compleanno della ballerina. Il gesto di Mida di non fare gli auguri alla sua ex fidanzata ha innescato una serie di confronti e sfoghi, mettendo in evidenza un'indifferenza che ha profondamente ferito la ragazza.

"Provo a tenermi forte, ma non riesco a credere che non mi abbia neanche fatto gli auguri. Non sto piangendo perché nutro ancora sentimenti, ma per l'indifferenza e il fatto che sembri non tenere affatto a me", ha dichiarato la ballerina a Sarah e Lil Jolie che hanno provato a consolarla.

Gaia è delusa dall'indifferenza di Mida

Le tensioni si sono acuite ulteriormente dopo un infortunio che ha costretto Gaia a essere sostituita da un'altra ballerina per tre puntate del Serale. Tale sostituzione ha scatenato aspre discussioni, durante le quali Gaia ha accusato il ragazzo di dare più importanza al programma che a lei come individuo. "Inizialmente dice che gli dispiace per la mia perdita d'opportunità e poi critica il fatto che io possa andare in finale senza ballare", ha sottolineato la ragazza, evidenziando la presunta contraddizione nelle parole del cantante.

Amici 23, Gaia si avvicina a Mida: "Dimmi se provi qualcosa per me perché non riesco a starti lontana"

Il confronto tra i due è stato teso e sincero, con Gaia che ha manifestato la sua delusione per l'indifferenza dell'allievo della Cuccarini nei suoi confronti, soprattutto dopo l'infortunio. Lui, d'altra parte, ha difeso le sue opinioni, sottolineando che per lui coesistono entrambe le verità: la compassione per l'infortunio dell'allieva di Raimondo Todaro e il disappunto per la sua sostituzione.

"Sono due pensieri che convivono in me, sia il rammarico per l'infortunio, sia il fatto che tu sia qui a ballare con un'altra. Questo è ciò che penso, entrambe queste cose", ha affermato il cantante.

Il dialogo ha messo in luce una mancanza di comunicazione e comprensione tra i due ex fidanzati, con lei che si aspettava una maggiore vicinanza da parte di Mida e quest'ultimo che ha espresso le sue opinioni in modo distaccato.

"Ti sto rimproverando perché è ciò che sento di fare, voglio essere sincero. Mi aspettavo una maggiore vicinanza, ma non l'ho ricevuta. Sono arrivata con le stampelle e tu non hai mostrato alcun interesse. Hai pensato prima alla competizione e poi alle persone, mentre mi aspettavo il contrario", ha affermato la ballerina profondamente delusa dal suo ex fidanzato.