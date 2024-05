Amici 23, ex prof di canto affossa Sarah Toscano che spiega: "Ecco perchè ho vinto"

Vincere ad Amici 23 non è stato sufficiente per Sarah Toscano per ottenere il consenso unanime della critica. Nelle ultime ore, alcuni personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso scetticismo sul futuro artistico della cantante di Lorella Cuccarini. Una di queste voci contrarie appartiene a Grazia Di Michele, professoressa di canto dalla terza alla quattordicesima edizione del programma, che ha spiegato il motivo della sua valutazione negativa.

Grazia Di Michele critica la vittoria di Sarah Toscano

Sarah Toscano ha vinto la finale di Amici battendo nell'ultimo ballottaggio Marisol Castellanos, ballerina di origini cubane scelta da Alessandra Celentano. Ora la cantante di "Sexy Magica" si sta godendo l'affetto dei suoi fan, come dimostra la folla che l'ha accolta nei suoi primi instore. Grazia Di Michele, professoressa di Amici dal settembre 2003 al giugno 2015, intervistata da TvBlog, ha rivelato il motivo per cui non è stata contenta dell'esito del ballottaggio finale.

Sarah Toscano vince Amici 23

"È una ragazza che non ha molto da dire" ha detto la Di Michele riferendosi a Sarah. "È acerba, è in formazione. Può dare l'idea a chi si vuole iscrivere alla nuova edizione di 'Amici' che 'Sì, ce la posso fare'. Un bel bigliettino da visita per i casting". Tra i giovani talenti visti quest'anno, la cantante de 'Le ragazze di Gauguin' ha apprezzato Holden, dicendo che "Ha delle carte".

Sexy Magica: la canzone che ha segnato la svolta della vincitrice di Amici 23

Nel frattempo, Sarah ha rilasciato la sua prima intervista da vincitrice a "Tv, Sorrisi e Canzoni". Al settimanale ha spiegato di aver analizzato i motivi per cui il pubblico le ha regalato la vittoria al televoto: "Credo perché ho vissuto l'opportunità al 300%. Non c'è spazio per vedere tutto in tv, ma noi studiamo nelle sale prove tante ore al giorno. È utile se ti impegni, se chiedi aiuto e approfitti di quel banco. Ne ho fatto tesoro e penso che il pubblico se ne sia accorto", ha affermato.

Amici 23, Holden e Sarah a Verissimo smentiscono il flirt ma un dettaglio fa esultare i fan

Sarah è arrivata nella fase finale del talent show da outsider, è stata una delle ultime allieve ad ottenere la maglia per il serale, ed è sopravvissuta a più di un ballottaggio. "Una volta ho davvero pensato che sarei uscita," ha ricordato. "C'è stata la serata della semifinale dove sono arrivata al ballottaggio con Mida. Lì per un istante ho pensato 'ok è fatta, esco'. Mi sembrava strano, impossibile, che tutti noi sei della semifinale arrivassimo anche in finale. Anche se in casetta qualcuno diceva 'dai che arriviamo tutti e sei in finale'".

Sarah durante le prove prima del serale

La crescita della cantante, riconosciuta anche da Rudy Zerbi, è stata evidente a tutti, merito, forse, anche del suo nuovo inedito, "Sexy Magica", a cui Sarah Toscano riconosce il merito del suo sbocciare: "Sexy Magica sembra solo invitare le persone a vivere una serata con leggerezza. In realtà è un invito anche a me stessa di vivere in modo giocoso ogni giorno. Da lì molti si sono accorti che stavo sbocciando. Dev'essere magica davvero questa canzone".