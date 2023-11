Amici 23, Elena D’Amario: Attacco sui social ad Alessandra Celentano, la reazione di Lorella Cuccarini

Domenica pomeriggio, durante la puntata di Amici 23 del 5 novembre, gli spettatori hanno assistito a una vivace discussione tra Alessandra Celentano ed Elena D'Amario. La coreografa, ex allieva del talent show, ha rinnovato le sue critiche nei confronti della maestra attraverso un post sui social. Lorella Cuccarini, pur non intervenendo in studio e mantenendo una posizione neutrale, ha espresso il suo sostegno a Elena mettendo un like al suo post.

Scontro tra Alessandra Celentano ed Elena D'Amario a Amici 23

Durante l'ultima puntata di Amici 23, Alessandra Celentano e Elena D'Amario hanno avuto una discussione a causa delle affermazioni della Celentano all'esibizione di Nicholas, allievo di Raimondo Todaro. La Celentano ha criticato il ballerino, affermando: "Abbracci, baci, due passaggi, io ho visto solo questo", dichiarazione che ha suscitato un acceso confronto.

Repliche accese e accuse reciproche

La critica espressa da Celentano non è stata ben accolta da Elena, autrice anche della coreografia, che ha accusato la Celentano di voler sminuire il suo lavoro. Alessandra Celentano, a sua volta, ha replicato affermando che Elena è fuori luogo, definendola "l'avvocato delle cause perse".

Il post su Instagram di Elena D'Amario

Nelle ultime ore Elena D'Amario ha condiviso su Instagram l'esibizione di Nicholas, la caption che accompagna il post è un attacco alla Celentano. "Chi tanto sa tace, chi sa parla pochino, chi sa pochino tanto parla, chi nulla sa vuole insegnare, chi tutto sa insegna", ha scritto Elena.

"Dalla parte del duro lavoro. Degli Artisti generosi. Di quelli che riescono a riconoscere l'Arte e i successi altrui. Dalla parte di quelli che rispettano il sudore del prossimo. Dei colleghi che gioiscono e riconoscono il sacrificio e i progressi degli allievi. Di tutti gli allievi. Coraggio e Gentilezza Sempre", ha concluso la ballerina legata all'attore Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori.

Il sostegno di Lorella Cucccarini

In modo piuttosto inaspettato, ma forse prevedibile, è giunto il like di Lorella Cuccarini, che ha apprezzato il post di Elena. La showgirl domenica pomeriggio ha scelto di ascoltare in silenzio lo scontro tra la coreografa e Alessandra Celentano.

Oggi, Lorella è una professoressa di canto all'interno del talent show, ma negli anni passati è stata anche maestra di ballo e in quelle circostanze si è spesso scontrata con Alessandra Celentano.

Anche Rosa Di Grazia, una delle "cause perse" a cui si riferiva Alessandra Celentano, ha messo like al post di Elena D'Amario.