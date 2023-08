Elena D’Amario pubblica la prima foto con Massimiliano Caiazzo con dedica: “Auguri amore mio”

In occasione del 27º compleanno di Massimiliano Caiazzo, la sua fidanzata, la ballerina Elena D'Amario, ha fatto un gesto speciale. Elena ha condiviso per la prima volta su Instagram una foto di loro due insieme. Nella didascalia, ha aggiunto una tenera dedica all'attore, con cui è legata da diversi mesi.

Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario hanno dato inizio alla loro storia nel settembre del 2023, e sin dall'inizio hanno scelto di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori del gossip. Nonostante ciò, alcune foto iniziarono a circolare su riviste specializzate, mostrando i due in dolci momenti di intimità, come tenersi per mano o scambiarsi baci per strada. Nonostante la crescente attenzione mediatica, la coppia ha continuato a coltivare la loro relazione con discrezione.

Oggi, per la prima volta, la ballerina di Amici ha condiviso una foto che la ritrae insieme a Massimiliano. Questa foto di coppia è un omaggio al 27º compleanno dell'attore. Nella caption si legge:: "La nostra barca non naviga, vola. Auguri amore mio". Massimiliano le ha risposto "Quanti venti. Quanti mari. La tua luce. Il nostro tempo. Grazie. Sempre".

Nella foto, i due sono a bordo di una barca, intenti a godersi il mare e la brezza marina. In un breve video, Massimiliano ed Elena si divertono ballando sulle note di La casa in riva al mare, lo splendido brano di Lucio Dalla.

Invece, Massimiliano Caiazzo aveva scelto il giorno di Ferragosto per condividere una foto con Elena su Instagram, tramite le sue storie. Quel giorno, la coppia stava dirigendosi verso un agriturismo per godersi al fresco la calda giornata estiva.