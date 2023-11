Amici 23: 'Alessandra Celentano basta umiliare Nicholas', dice la madre del ballerino

Nicholas Borgogni, in queste prime settimane di Amici 23, è stato frequentemente criticato da Alessandra Celentano. La maestra sembra non apprezzare le qualità di ballerino dell'allievo di Raimondo Todaro. Nel corso di un'intervista a Di Più, la madre di Nicholas ha rivolto una sorta di appello alla maestra, chiedendole di non umiliare suo figlio.

Nicholas Borgogni a Amici 23: Il percorso difficile

Il percorso di Nicholas Borgogni ad Amici 23 fino ad oggi non è stato facile. Il ragazzo nato a Genova ventidue anni fa è entrato nel talent show grazie a Raimondo Todaro. Nel primo pomeridiano del talent show il maestro ha detto che il ballerino, nonostante le sue lacune ha del potenziale.

Giudizi negativi di Alessandra Celentano e Emanuele Lo

Alessandra Celentano, al contrario di Raimondo Todaro, ritiene che Nicholas non sia adatto alla danza e per questo motivo spesso gli ha assegnato compiti con elementi tecnici che il ragazzo, proprio per le sue lacune, non è stato in grado di superare.

Anche Emanuele Lo, il terzo maestro di danza del talent show, ha spesso detto che Nicholas è basico e gli manca la tecnica

La più dura nei confronti del ballerino genovese è stata senza dubbio Alessandra Celentano. I suoi giudizi, mai personali ma sempre riferiti al ballo, hanno spazientito la madre di Nicholas che ne ha parlato a Di Più.

La madre di Nicholas difende il figlio dalle critiche di Celentano

I giudizi di Alessandra Celentano hanno ferito profondamente la madre di Nicholas, che conosce bene i sacrifici che il figlio ha fatto per entrare nel mondo della danza. Per questo motivo, ritenendo che la maestra abbia oltrepassato il limite, la signora ha rilasciato la sua dichiarazione alla stampa.

"Basta umiliare Nicholas. Lui ha sofferto tanto per la danza. Per danzare e studiare si è impegnato moltissimo e ha fatto sacrifici. Maestra Celentano, lasci in pace mio figlio. Ho seguito tutti i daytime ed è per questo che parlo così", ha dichiarato al magazine.

Il rapporto complesso tra Nicholas e la madre

Nel corso di questa settimana, Nicholas ha discusso del suo rapporto con sua madre, evidenziando che, nonostante i tentativi della mamma, per lui è difficile esprimerle i suoi sentimenti. "Da quando sono qua dentro, ho notato delle cose, soprattutto di sera perché è il momento in cui abbiamo i telefoni. Ho notato che gli altri hanno un rapporto con i loro genitori molto diverso da quello che ho io", ha detto ad Elena D'Amario.

"Per esempio, anche quando chiudono il telefono e dicono 'ti voglio bene', io non ci riesco. Io vedo che mia madre molto spesso fa passi verso di me, io mi blocco", ha aggiunto. Elena D'Amario litigherà con Alessandra Celentano nel prossimo pomeridiano di Amici 23, quello in onda il 5 novembre, per difendere Nicholas.