Amici 23, colpo di scena durante la semifinale: ecco chi sono i finalisti

La semifinale di Amici 23, registrata giovedì 9 maggio e trasmessa domenica 12 maggio, è stata decisamente ricca di sorprese. Stando alle prime anticipazioni, infatti, i finalisti sarebbero dovuti essere cinque. Quindi, con un solo eliminato al ballottaggio nel corso di questa puntata. Ma, alla fine, chi sono i finalisti di Amici 23 e chi è stato eliminato nella semifinale del talent show condotto da Maria De Filippi, dovendo definitivamente abbandonare il sogno di vincere?

La clamorosa decisione dei giudici

Ecco arrivare un clamoroso colpo di scena. I giurati Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè hanno quindi decretato i concorrenti meritevoli di andare in finale: i ballerini Marisol e Dustin e i cantanti Holden e Petit.

Amici di Maria De Filippi e l'attrattiva della polemica

Una decisione che ha portato a un ballottaggio finale tra due dei concorrenti più quotati per la finalissima di questa edizione di Amici 23: Mida e Sarah Toscano. A quel punto, dopo aver scelto di uscire dallo studio e confrontarsi, al posto di votare singolarmente, ai tre giudici è toccato prendere una decisione del tutto inaspettata. Infatti, alla fine, nessuno dei due concorrenti è stato eliminato.

Holden e Mida, due dei finalisti di quest'edizione di Amici 23

Con il risultato che la finale verrà disputata a sei, e non più a cinque come era avvenuto per le scorse edizioni del talent. Tra l'altro, la finale andrà in onda sabato 18 maggio e sarà trasmessa totalmente in diretta.

Secondo i commenti di alcuni utenti sulla piattaforma X, i giudici avrebbero voluto lasciare la "patata bollente" al pubblico, data la responsabilità troppo grande di dover decidere tra due dei concorrenti più social e "radiofonici" di quest'edizione.

Che sia davvero così? Intanto, resta grande attesa per la finale, che ci svelerà ufficialmente il nome del vincitore di questa fortunata edizione di Amici 23.