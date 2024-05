Il dettaglio ad Amici 23 che fa tremare i fan di Sarah Toscano: potrebbe non tornare più quella di prima?

Sarah Toscano non smette di stupire il pubblico del talent show Amici 23. Eppure, sembra che di recente qualcosa non sia proprio andato giù al padre di Sarah, Marco Toscano, che si è sfogato in un'intervista.

Dal suo timido ingresso sei mesi fa sul palco di Amici 23, Sarah Toscano è stata una delle concorrenti del talent di Maria De Filippi che ha dimostrato maggiormente la sua crescita sia dal punto di vista umano che professionale. Al punto che molti fan del programma sono convinti che la Toscano potrebbe ripercorrere le stesse orme di Angelina Mango, diventando presto un astro nascente del panorama musicale del pop italiano. Anche se inizialmente non era riuscita a farsi notare dai telespettatori del programma per via della sua timidezza, già a partire dai suoi primi inediti Touchè, Viola e violini e Mappamondo, Sarah ha raggiunto l'importante traguardo di 3,5 milioni di stream, totalizzando così tanti ascolti da stupire persino la sua insegnante Lorella Cuccarini.

Anche Queen Mary non è rimasta indifferente al percorso sempre più brillante della Toscano. Non a caso, tutti ricordiamo l'occhio lungimirante di Maria De Filippi, che ha cresciuto e coltivato talenti del pop come Alessandra Amoroso, Angelina Mango e Annalisa. E se anche questa volta la De Filippi ci avesse visto giusto, con l'allieva dei CuccaLo?

Sarah Toscano prima del serale

Le preoccupazioni del padre di Sarah Toscano

Eppure, più spesso che volentieri la Toscano non ha mancato di manifestare alcune preoccupazioni per le sue prospettive future, considerando tutto il tempo che i concorrenti hanno passato nella "bolla" di Amici. Ultimamente anche il padre della cantante, intervistato dal Settimanale DiPiù, ha svelato alcune delle sue più grandi paure verso il futuro di sua figlia:

"La mia paura è che quando Sarah uscirà dalla parentesi di Amici non riesca a rientrare nel mondo reale. Non vorrei che il mondo dello spettacolo la condizionasse, è questa la mia preoccupazione. Per questo io e sua madre Petra abbiamo deciso di iscriverla a scuola come privatista visto che quest'anno non ha potuto continuare il suo percorso scolastico da studentessa al Liceo Linguistico. Non si sa mai nella vita. Se quest'anno poi dovesse riuscire a diplomarsi per lei si apriranno le porte dell'Università Bocconi con il corso di laurea in Economia Aziendale e Management".

Alessandra Celentano implacabile ad Amici 23: Verifica critica per i ballerini con giudizi severi

Sarah Toscano ad Amici 23

Gli esordi di Sarah Toscano: dal pianoforte ai primi concorsi internazionali

Tra le tante cose, Marco Toscano ha anche svelato gli esordi della piccola Sarah nel mondo della musica:

"Aveva cinque anni quando ha iniziato a studiare il pianoforte e in breve tempo, impegnandosi pochissimo, è arrivata a partecipare e vincere dei concorsi internazionali. Lei è fatta così, quando decide di dedicarsi a qualcosa, deve raggiungere il vertice. Ma quando non ci riesce, purtroppo, soffre tanto, tantissimo. Ed è successo con il tennis, quando ha capito di non poter giocare ad alti livelli. Un'altra sua passione? Il karaoke. Un paio di volte è stata così brava che alcuni mi hanno chiesto se fosse una cantante professionista, così l'ho fatta sentire da un professionista della musica, Andrea Dulio, un manager di caratura internazionale. L'ha ascoltata, poi l'ha portata in uno studio di registrazione dove Sarah ha inciso i suoi primi brani. Quello che è successo dopo, è sotto gli occhi tutti".

Insomma, alla luce del percorso sempre più in ascesa della nuova popstar mariana Sarah Toscano, le preoccupazione di suo padre non sembrano così lontane dalla realtà. E se Sarah, una volta fuori, non tornasse più quella che i suoi genitori conoscevano?