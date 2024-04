Amici 23: anticipazioni quinta puntata del serale: ecco chi è stato eliminato e gli allievi al ballottaggio

Ecco il resoconto della registrazione del talent show di Maria De Filippi: la puntata andrà in onda sabato in prima serata.

Amici 23 è giunto alla fase finale, sabato 20 aprile andrà in onda la quinta puntata del serale del talent show condotto da Maria De Filippi. Il programma è registrato, qui trovate il riassunto della serata con ospiti, eliminati ed alunni al ballottaggio. Le anticipazioni, fornite dall'account Twitter AmiciNews e da SuperGuidaTv, contengono spoiler.

Registrazione della puntata di Amici 23: esito delle sfide e alunni al ballottaggio

Nel corso della serata si sono esibite le tre squadre capitanate dai rispettivi professori, i tre giudici di questa edizione sono Giuseppe Giofré, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Gli ospiti sono stati Enrico Nigiotti e Barbara Foria.

La puntata precedente è terminata in maniera anomala: le allieve al ballottaggio, Sarah e Lil Jolie sono state rimandate a questa sera perché Michele Bravi non ha saputo esprimere una preferenza. Il giudice ha assegnato un brano ad ognuna di loro che le due cantanti hanno eseguito stasera. Alla fine Bravi ha votato a favore di Sarah. Per questo Lil Jolie è stata eliminata.

Tra Sarah e Lil Jolie è la seconda che viene eliminata

Gli alunni rimasti in gara sono ora nove: Dustin, Marisol, Holden e Petit della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Sofia, Mida e Sarah del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. E infine la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, composta da Martina e Aurora che ha sostituito l'infortunata Gaia.

Nella prima manche, si sono sfidati Zerbi/Celentano contro Cuccarini/Lo. Nel dettaglio la sfida tra Holden e Sofia è stata annullata perché Giuseppe non sapeva chi votare. Subito dopo Marisol vince contro Mida con Sarah. Nella terza sfida Mida vince contro Dustin. Il punto della vittoria a Zerbi/Celentano lo dà Petit che supera Sarah.

Al ballottaggio tra Sofia e Mida, la prima si salva, il cantante va allo spareggio finale.

Nella seconda manche Zerbi/Celentano contro Pettinelli/Todaro. Nella prima sfida Holden ha la meglio su Martina, nella seconda Aurora supera Holden. Il punto della vittoria a Zerbi/Celentano lo dà ancora una volta Petit che ha la meglio su Aurora.

Gaia è ancora infortunata, al suo posto ha ballato Aurora

Al secondo ballottaggio Martina si salva e Aurora va allo spareggio finale.

Terza Manche, Zerbi/Celentano contro Cuccarini/Lo. Nella prima sfida, Holden supera Sarah. Nella seconda sfida Sofia vince contro Petit. Questa volta il punto della vittoria a Zerbi/Celentano lo regala Marisol, vincendo contro Sofia. La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha vinto tutte le sfide.

Al terzo ballottaggio tra Sofia s Sarah e quest'ultima che va allo spareggio finale.

Spareggio finale: tra Mida, Aurora e Sarah è il cantante di Lorella Cuccarini a salvarsi, una tra Aurora e Sarah sarà eliminata.

Dopo le esibizioni di Sarah e Aurora, i tre giurati votano (Malgioglio su un foglio di carta per un problema al tablet) ma, come sempre, la loro decisione verrà comunicata ai ragazzi da Maria De Filippi nella casetta. Espediente trovato dalla produzione per evitare che ci siano spoiler sull'unico eliminato