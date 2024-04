Amici 23: Sarah guida il televoto superando Petit e Mida!

Come si direbbe nei film d'oltreoceano, da oggi c'è un nuovo sceriffo in città nel programma di Maria De Filippi, ovvero nella casetta di Amici 23. Il televoto del 26 aprile ha sorpreso gli allievi della casa: Sarah è risultata la più votata dal pubblico. Nella classifica non compare Holden, che non aveva preparato in tempo il suo inedito.

Sarah al primo posto dopo la presentazione degli inediti e tanti auguri a Cristiano!

Nel daytime del 24 aprile, i cantanti rimasti nel talent show hanno presentato i loro inediti. Si sono esibiti Martina, Mida, Petit e Sarah. Il quinto concorrente, Holden, non si è presentato in studio. Maria De Filippi ha spiegato che il cantante della squadra di Rudy Zerbi non era riuscito a terminare in tempo la produzione del brano.

Sarah prima in classifica

Oggi Maria De Filippi ha letto la classifica del televoto aperto due giorni fa. Al primo posto si è piazzata Sarah, facendo esultare i numerosi fan che si è conquistata durante i suoi mesi di permanenza nella casetta. Un primo posto inaspettato per l'allieva di Lorella Cuccarini, che ha esclamato: "Ma in che senso... non me lo aspettavo proprio! Sono davvero contenta". Ecco le percentuali ottenute dai quattro cantanti: Sarah 36%, Petit 29%, Mida 22% e Martina 13%.

Oggi il daytime ha regalato un'emozione a Cristiano Malgioglio, cantante e giudice del programma, che il 23 aprile ha compiuto 79 anni. Per l'occasione, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, gli altri due giudici, i ballerini professionisti e il direttore artistico, gli hanno portato in studio una torta con una candela.

"Mi sono commosso, non me lo aspettavo, stamattina mi sono fatto gli auguri da solo, mi sono svegliato e detto 'Cristiano buon compleanno'. Io detesto gli anniversari e i compleanni. Il mio passaporto lo tengo chiuso dentro la cassaforte, quando devo partire all'estero lo prendo e lo lo mostro. Siete stati carini tutti", ha detto il cantautore.

Tanti auguri a Cristiano

Oltre alla torta, Cristiano Malgioglio ha ricevuto anche una busta speciale. Giuseppe Giofrè gliel'ha consegnata dicendo: "C'è Posta per Te". All'interno, c'era un biglietto con la frase: "Ci vediamo stasera a cena per festeggiare", firmato da Maria De Filippi.