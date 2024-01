Amici 23: Maria De Filippi consegna il disco d'oro a Mida per il brano Rossofuoco (VIDEO)

Mida è il primo concorrente di Amici 23 a conquistare il disco d'oro. L'allievo di Lorella Cuccarini ha ricevuto l'ambito riconoscimento oggi direttamente dalle mani di Maria De Filippi. La conduttrice ha riservato a Mida una sorpresa speciale: mentre si esibiva, Maria ha momentaneamente abbandonato lo studio per tornare con il tanto desiderato disco d'oro.

Il pomeriggio di Amici 23 per Mida

Il pomeriggio ad Amici non era iniziato nel migliore dei modi per Mida. Dopo le sfide di Petit e Martina, vinte dai due talentuosi allievi, come avevamo scritto nelle anticipazioni di Amici 23, la trasmissione ha mostrato la classifica dei cantanti in base ai giudizi espressi dai professori durante le esibizioni della domenica pomeriggio, tradizionalmente dedicata alle cover.

Nella classifica guidata da Mew, Mida occupa la penultima posizione. Il cantante della Cuccarini ha manifestato il suo dispiacere, dichiarando che, seppur in parte prevedibile, si aspettava un risultato migliore, anche se le cover non sono mai state il suo punto forte.

Christian Mida, ha espresso il desiderio di diventare un cantante professionista e di concentrarsi sulle proprie canzoni. "Voglio fare il cantante nella vita e cantare le mie canzoni ma mi sto impegnando sulle cover", ha precisato.

La sorpresa di Maria De Filippi

Successivamente, Maria ha invitato Mida a esibirsi con la sua hit. Mentre il giovane cantante si esibiva sulle note della popolare Rossofuoco, Maria De Filippi ha abbandonato improvvisamente lo studio.

In realtà, la conduttrice era uscita solo per recuperare il disco d'oro da consegnare a Mida, il primo di questa edizione di Amici 23.

La reazione di Mida

"Sono senza parole, posso andarmene senza dire niente? Sono troppo emozionato e potrei dire qualcosa di improprio", ha commentato Christian, interrompendo l'esibizione mentre il pubblico intonava il ritornello della canzone.

Mida, dopo aver preso il disco d'oro è tornato al suo banco e, ringraziando il pubblico a braccia alzate, ha mostrato il suo 'trofeo'.