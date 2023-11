Amici 23 anticipazioni 3 dicembre, sfida di Nicholas e sfide immediate: eliminati e maglie sospese

La prossima puntata di Amici 23 andrà in onda domenica 3 dicembre alle 14:00 su Canale 5: ecco un'anteprima e alcuni dettagli su ciò che vedremo.

Le registrazioni della prossima puntata di Amici 23 sono state completate, e lo spettacolo andrà in onda su Canale 5 domenica 3 dicembre. Durante lo show, gli allievi si sfideranno in varie prove, ci saranno due sfide e qualcuno lascerà la scuola per sempre e una maglia sarà sospesa. Le anticipazioni, fornite dall'account Twitter AmiciNews e da SuperGuidaTv, contengono spoiler.

Ospiti e Giudici del 3 dicembre

Nella puntata di oggi gli ospiti sono stati Rose Villain, che abbiamo visto affiancare il Mago Forest nell'ultima puntata di GialappaShow. Tornerà di nuovo Giovannino, nemesi di Sabrina Ferilli a Tú sí que vales, alla ricerca della sua 'cafoncella'.

I giudici di questa puntata sono Nek e Beppe Vessicchio per i cantanti. Per il ballo la gara di improvvisazione è stata giudicata da Irma Di Paola, la classifica è stata decisa da Francesco Mariottini, ballerino di danza classica nato nella scuola di Amici 2007

Amici 23: La classe di canto

Nella precedente puntata sono stati presi provvedimenti disciplinari nei confronti degli allievi che non avevano pulito la casa. Il provvedimento più severo era stato adottato da Rudy Zerbi, che aveva deciso di sospendere la maglia ad Holden.

Dopo una settimana dedicata alla pulizia della casa e degli studi, oggi il ragazzo ha riavuto la maglia. Tuttavia, Zerbi desidera che il suo allievo migliori anche la memoria, poiché nelle ultime esibizioni ha spesso dimenticato i testi delle canzoni. Il coach ha quindi fatto cantare ad Holden "Il mio canto libero".

Le gare di domenica

La classifica della gara di canto è stata stilata in base ai voti dai giudici

Mew: "California Dreamer" (Rihanna)

Sarah: "Say Something" (al piano)

Lil Jolie: "L'anima vola"

Mida: "Stay" (Justin Bieber e Kid Laroi con barre)

Martina: "Love You in the Dark" (Adele) - Petit: "Tu chiamale se vuoi emozioni" (Battisti)

Holden - Matthew: "Cenere" (Lazza)

Ayle: "16 marzo" (Achille Lauro)

Holy: "La canzone dell'amore perduto" (De André)

Ayle sarà in sfida la prossima settimana.

Holy Francisco finito ultimo va in sfida immediata, come aveva anticipato Anna Pettinelli. Secondo le anticipazioni il ragazzo è stato eliminato dalla scuola.

Inediti

Cinque cantanti hanno presentato i loro inediti: Mida, Sarah, Petit, Lil Jolie e Ayle che è stato prodotto da Michelangelo, lo stesso di Blanco.

Petit: Wagliò

Mida: Mi odierai

Sara: Le altalene

Lil Jolie: Non è la fine

Ayle: Allergica alle fragole

Compiti

Mida ha avuto un compito assegnato da Anna Pettinelli e ha dovuto esibirsi sulle note di un brano di J-AX: Il ragazzo ha scritto delle barre in cui ha tirato in ballo proprio la coach. Alla fine Lorella ha ridato la maglia al suo allievo

La classe di ballo

Sfida Congelata

La sfida della settimana scorsa tra Nicholas e Michele era stata congelata da Nancy Berti che aveva richiesto una coreografia comparata. Oggi è arrivato il verdetto: Nicholas vince la sfida e resta un allievo di Amici 23.

Le gare di domenica

La classifica della gara di ballo dopo le esibizioni degli allievi:

Dustin

Kumo

Sofia

Marisol

Simone

Gaia

Nicholas

Lucia

Giovanni

Gara improvvisazione di ballo

Questa settimana la gara di improvvisazione ha visto sfidarsi Gaia, Marisol e Sofia. I ragazzi dovevano esibirsi con un mix di latino, hip hop e modern. Irma Di Paola ha assegnato la vittoria a Sofia.

Compiti

Dustin ha eseguito il compito assegnato da Emanuel Lo di neoclassico: La sua esibizione non è piaciuta ad Alessandra Celentano che gli ha messo 4 e sospeso la maglia. La professoressa, comunque, ha sottolineato i progressi fatti dal suo allievo

Marisol ha fatto il compito voluto da Raimondo Todaro che è rimasto completamente soddisfatto dell'esibizione dell'allieva di Alessandra Celentano.