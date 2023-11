Amici 23, anticipazioni 26 novembre: Due alunni eliminati, una sfida congelata e una maglia ritirata

La prossima puntata di Amici 23 andrà in onda domenica 26 novembre alle 14:00 su Canale 5: ecco un'anteprima e alcuni dettagli su ciò che vedremo.

Le registrazioni della prossima puntata di Amici 23 sono state completate, e lo spettacolo andrà in onda su Canale 5 domenica 19 novembre. Durante lo show, gli allievi si sfideranno in varie prove, ci saranno ben tre sfide e saranno presi provvedimenti disciplinari contro alcuni dei ragazzi della scuola. Le anticipazioni, fornite dall'account Twitter AmiciNews e da SuperGuidaTv, contengono spoiler.

Ospiti e Giudici del 26 novembre

Nella puntata di oggi gli ospiti sono stati Gaia Gozzi. La cantante si è esibita sulle note di Tokyo, brano con cui ha aperto il concerto di Elodie al Palapartenope di Napoli. Il secondo cantante è stato Luigi Strangis, il vincitore di Amici 21 ha cantato il brano Libertà, il singolo è disponibile da oggi venerdì 24 novembre.

Il terzo ospite è Giovannino, la nemesi di Sabrina Ferilli a Tú sí que vales.

I giudici di questa puntata sono Orietta Berti e Stash, per la gara di canto. Garrison e Nancy Berti per le sfide di ballo e Rebecca Bianchi per la classifica di ballo.

Amici 23: Le sfide impreviste

Il programma si è aperto con una sorpresa, i ballerini durante la settimana, su richiesta di Alessandra Celentano, si sono votati tra di loro. La maestra e Rudi Zerby hanno chiesto alla produzione di mandare in sfida gli ultimi due classificati. La produzione ha accettato ma l'ultima parola spettava ai professori.

Gli ultimi classificati erano Sara, allieva di Emanuel Lo, Nicholas di Raimondo Todaro e Kumo di Emanuel Lo, solo quest'ultimo è stato salvato dal suo insegnante.

Per i cantanti Holy Francisco e Sarah sono stati salvati dai coach,

Chiara contro Lucia

Chiara è andata in sfida contro Lucia e ha perso. La sfidante, una 21enne italo americana residente a Roma, è una nuova allieva di Emanuel Lo.

Nicholas contro Michele

Nicholas è stato sfidato da Michele, la coreografa Nancy Berti non è riuscita a dare un giudizio definitivo e ha congelato la sfida. La prossima settimana ci sarà una nuova sfida su una coreografia comparata.

Stella contro Martina

L'unica sfida tra i cantanti è quella di Stella, anche la ragazza ha perso ed il suo posto è stato preso da Martina che sarà un'allieva di Anna Pettinelli.

Le gare di domenica

Classe di canto

La classifica della gara di canto è stata stilata in base ai voti di Orietta Berti e Stash.

Mew: "Ovunque Sarai" (Irama)

Lil Jolie

Petit:"Abbracciame" e "Che fai" - Hayle: "Changes" (XXXTentacion)

Holden: "Hello" (Adele)

Mida: Canzone di Jovanotti (con barre scritte da lui)

Holy Francisco: "Flavio" (Gazzelle)

Matthew non ha partecipato al programma, il nuovo allievo di Anna Pettinelli è corso a casa per un grave lutto: la perdita della nonna.

Classe di ballo

Rebecca Bianchi dell'Opera di Roma ha giudicato i ballerini della scuola. Questa la sua classifica.

Dustin

Kumo e Sofia a pari merito

Marisol

Giovanni

Gaia

Simone dopo due settimane ha riavuto la maglia, Emanuel Lo ha detto che ha visto il suo ballerino molto migliorato e soprattutto voglioso di impegnarsi in sala prova.

Gara di improvvisazione

La gara è stata giudicata da Marcello Sacchetta, il tema della settimana era legato a costrizione e libertà. Le sfidanti sono state Lucia, Marisol e Gaia. Il coreografo ha dichiarato Gaia vincitrice, premiandola con una borsa di studio a Chicago. Raimondo Todaro le ha consegnato nuovamente la maglia.

Compiti per i ballerini

Nicholas ha svolto il compito assegnato da Alessandra Celentano che gli chiedeva di essere sensuale e non volgare. La maestra ha detto che il compito non era superato perchè l'allievo non era stato sensuale.

Kumo ha eseguito il compito assegnato da Raimondo Todaro ballando con Elena d'Amario. Prova superata anche se per Todaro Kumo sarebbe dovuto essere più sciolto.

Provvedimenti disciplinari per gli allievi

A causa del disordine e della sporcizia nella casetta tutti i giovani sono stati rimproverati. Holden, Mida e Hayle sono stati identificati come gli alunni più disordinati. Zerbi ha deciso di ritirare la maglia a Holden. Rudi non ha accettato giustificazioni. Lorella Cuccarini ha deciso di affrontare la questione con Mida alla fine della registrazione