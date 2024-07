Marisol Castellanos ha subito un'operazione delicata: potrà ancora ballare?

L'ultima edizione del talent show Amici 23 condotto da Maria De Filippi, e trasmesso come ogni anno su Canale 5, si è conclusa da ormai diversi mesi, tuttavia molti dei concorrenti sono ancora nel radar dei fan della trasmissione. Ecco perché ancora oggi, qualsiasi notizia li riguardi suscita interesse e curiosità.

Cosa è successo a Marisol Castellanos?

Tra le figure a cui il pubblico è rimasto maggiormente legato dall'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, c'è sicuramente anche la giovane Marisol Castellanos. Quest'ultima è stata ballerina nella squadra di Alessandra Celentano ed è riuscita a trionfare nella categoria ballo. Negli ultimi tempi la ragazza ha pubblicato sui suoi social costanti aggiornamenti (attraverso foto o video) di momenti riguardanti la sua quotidianità o i suoi nuovi impegni lavorativi. Tra i tanti post tra l'altro si possono anche notare foto di gruppo insieme ad alcuni ex concorrenti dello show di Maria De Filippi.

Tuttavia, di recente, una fotografia in particolare ha messo in allarme gli appassionati, il mese di giugno sembra infatti non essersi concluso nel migliore dei modi per la giovane ballerina. Infatti, in uno degli ultimi scatti pubblicati se ne può vedere uno in cui Marisol è sdraiata in un letto d'ospedale con un ginocchio ingessato. Di certo il tutto è legato ai suoi prossimi impegni legati alla danza, motivo per cui ha preferito sottoporsi a un intervento per sistemare alcuni problemi che, alcuni forse ricorderanno, già la affliggevano ai tempi della trasmissione suddetta, sempre in quella parte del corpo. L'intervento è stato un'operzione molto delicata, di cui però sono ancora ignoti gli sviluppi. molti i commenti preoccupati dei fan: "Recupererai completamente?", ""Potrebbero esserci complicazioni?". Per ora nessuna ulteriore informazione è trapelata, solo la diretta interessata potrà sciogliere i dubbi sul suo stato di alute.