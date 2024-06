Nicholas Borgogni si trasferisce a New York con un compagno di Amici 23

Come ogni anno, non solo i cantanti che hanno partecipato all'ultima edizione del talent show di Maria De Filippi stanno trovando la loro strada nel mondo dello spettacolo, ma anche i ballerini, dopo i mesi trascorsi nella Casetta, hanno iniziato a vivere nuove esperienze. Nicholas Borgogni, ad esempio, è volato a New York grazie a una borsa di studio vinta ad Amici 23.

Nicholas spiega la scelta di cambiare insegnante ad Amici 23

Nei giorni scorsi, il ballerino ha raccontato il suo percorso nella scuola in un'intervista a Lorella Cuccarini. La professoressa di canto conduce un suo podcast dove ha intervistato molti ex concorrenti del talent show, che quest'anno ha visto trionfare Sarah Toscano. È la seconda volta consecutiva che un'allieva di Lorella Cuccarini vince il programma: lo scorso anno a sollevare la coppa fu Angelina Mango.

Durante il periodo vissuto nella casetta, l'allievo ha avuto numerosi screzi con Alessandra Celentano, che in più di un'occasione ha sottolineato le sue lacune. Il ballerino si è fatto notare per il suo impegno, non sempre premiato dai commenti della professoressa di danza, e per aver cambiato squadra alla vigilia del serale. Dai microfoni di 'Dimmi di te', ha motivato la sua scelta: "Mi è venuto a mancare un sostegno che prima era super presente. Mi sono sentito con meno fiducia, mi dispiaceva non avere il suo consenso", ha detto riferendosi a Raimondo Todaro.

Dustin con la maglia del serale di Amici 23

L'avventura americana con Dustin

Lo scorso novembre, nel corso di un pomeridiano del programma, la Ailey School di New York, che aveva condotto delle audizioni presso gli studi del talent show, ha assegnato tre borse di studio. Gli allievi che hanno beneficiato del contributo sono stati Marisol, Dustin e lo stesso Borgogni. "Abbiamo notato grandi potenzialità in te. Devi dedicarti molto al lavoro, ma possiedi disciplina e determinazione. Abbiamo visto il tuo impegno, sei il tipo di studente che la Ailey School ricerca", fu la motivazione dei professionisti.

In questi giorni, l'ex allievo del programma di Canale 5 è volato a New York per partecipare alla Summer Intensive 2024 della scuola newyorkese, ovvero cinque settimane di lezioni di tecnica e movimento. In questa full immersion, Nicholas non sarà da solo. Al suo fianco ci sarà Dustin; i due si sono trasferiti insieme negli Stati Uniti e hanno deciso di convivere nella stessa stanza, come ha mostrato il ballerino su TikTok, dove sta raccontando i suoi giorni negli Stati Uniti.