Amici 23: Kumo critica Nicholas: 'Non ha un punto forte', la reazione del ballerino

Il daytime del 3 novembre di Amici 23 ha mostrato uno scontro tra Nicholas Borgogni e Kumo, dopo che la produzione ha fatto vedere un video in cui l'allievo di Emanuel Lo ha attaccato pesantemente Nicholas. La discussione è nata perché il ballerino di Raimondo Todaro ha accettato un compito di hip hop.

Il compito di Emanuel Lo a Nicholas

La causa della discussione che ha animato il pomeriggio nella casetta di Amici è stato un compito assegnato da Emanuel Lo a Nicholas. "Sono qui a darti una coreografia sulla disciplina hip hop per vedere se riesci a rendere personale un movimento più urban. Senza farlo diventare una copia dell'originale e senza cadere nel solito movimento basico", ha scritto tra l'altro il coreografo.

I giudizi di Kumo su Nicholas

Kumo, che aveva consigliato a Nicholas di non accettare la sfida, quando il ballerino di Todaro si è allontanato ha sparato a zero contro il suo compagno di corso. "A 22 anni ha davvero poca consapevolezza del suo corpo. Posso essere cattivo? Lo sarò. Fuori da qua, l'unica cosa che può fare e vendersi è l'ultima cosa fatta con Elena", ha esordito Kumo

"Non ho mai detto che lo stimo artisticamente - ha continuato - E' difficile che qui dentro abbia margine di miglioramento. O lo fa subito o è meglio che lo mandino in sfida. Io lo stimo a livelli enormi ma sbaglia ad accettare tutti i compiti. La cosa che mi dispiace è che con il passare del tempo si vede che si sta spegnendo".

E infine: "Secondo me prima o poi cederà e quando cederà gli arriverà la batosta più grande. Qui ognuno ha il suo punto forte, lui non ce l'ha".

La replica di Nicholas

Poco dopo, i ragazzi sono stati riuniti e Nicholas ha potuto sentire quello che Kumo aveva detto in sua assenza. Alla fine del filmato il ballerino ha detto, rivolgendosi a Kumo "Se davvero fossi una persona sincera le avresti dette a me queste cose.

"Secondo me Kumo è questo - ha aggiunto - Che io al di fuori di qua lavoro solo per il fisico, che l'unica cosa che posso vendere al di fuori è un passo a due con Elena sono felice di farlo e credo che tu non sappia quanta fatica c'è dietro quel passo a due perchè altrimenti non avresti parlato".

"Per me non c'è nessuna scusa. Se lo hai fatto qua quando non c'ero io vuol dire che le cose tu le dici così. Secondo me tu sei questo", ha concluso visibilmente irritato e dispiaciuto.

Le lacrime di Gaia con Raimondo Todaro

Nell'episodio odierno di Amici, Gaia è stata l'altra protagonista. Dopo aver ricevuto un compito da Alessandra Celentano, si è confidata con Raimondo Todaro durante le prove, esprimendo le sue preoccupazioni riguardo alla complessità tecnica della coreografia.

Nonostante il sostegno dell'insegnante, Gaia è apparsa intimorita e ha confessato di sentirsi inadeguata e ansiosa. Durante una sessione di prove, è scoppiata in lacrime, dichiarando di non avere le capacità necessarie e di essere stanca di essere l'insicura del gruppo.

Tuttavia, il maestro l'ha confortata e incoraggiata. Resta da vedere se Gaia riuscirà a superare le sue paure e a esibirsi con successo