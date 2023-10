Amici 23: Nicholas Borgogni ha raccontato il difficile rapporto con i genitori

Il daytime di oggi, 31 ottobre, di Amici 23 è stato incentrato sul ballerino Nicholas Borgogni, allievo di Raimondo Todaro nella scuola. Nicholas ha confidato ad Elena D'Amario, una delle professioniste del talent show, il suo difficile rapporto con la famiglia.

Il racconto di Nicholas Borgogni di Amici 23

Nicholas Borgogni e Elena D'Amario si sono seduti al centro della sala prove; il ragazzo ha detto di aver scelto di parlare nella sua coreografia, che vedremo domenica 5 novembre, della sua famiglia perché confrontarsi con gli altri allievi ha evidenziato le difficoltà nel modo in cui si relaziona con i genitori, ma soprattutto con la madre.

"Da quando sono qua dentro, ho notato delle cose, soprattutto di sera perché è il momento in cui abbiamo i telefoni. Ho notato che gli altri hanno un rapporto con i loro genitori molto diverso da quello che ho io - ha spiegato Nicholas - Per esempio, anche quando chiudono il telefono e dicono 'ti voglio bene', io non ci riesco. Io vedo che mia madre molto spesso fa passi verso di me, io mi blocco".

"L'incomunicabilità, soprattutto verso chi si ama tanto, ti corrode l'anima", gli ha detto Elena, aggiungendo "Quest'occasione può essere anche un modo per dirgli grazie".

"Spero che ne esca qualcosa di buono", ha replicato il ballerino. "Sì, hai ragione, non ho mai chiesto grazie. Forse è arrivato il momento di farlo, sia per i sacrifici economici, sia perché mi sono stati indietro tantissimo. Mi hanno sempre sostenuto. Vorrei dirgli che gli voglio bene, riconosco quello che hanno fatto per me, ma non riesco a dirglielo", ha concluso commosso.

Le coreografie di Marisol e Sofia

Marisol Castellanos e Sofia Cagnetti hanno deciso di parlare delle loro insicurezze. "Mi sento sempre a disagio, tranne quando ballo. In realtà, mi sento diversa dagli altri", ha sostenuto Sofia.

Marisol Castellanos vuole invece spogliarsi delle sue paranoie; la principale è quella di deludere gli altri, un pensiero che le toglie la serenità.