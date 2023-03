Amici 22: Megan e NDG a Verissimo: "Il talent ci ha cambiato la vita"

La fase finale di Amici 22 ha avuto inizio sabato 18 marzo, con la prima eliminazione degli allievi Megan ed NDG. Oggi, i due partecipanti al talent show sono stati ospiti di Verissimo, dove hanno parlato del modo in cui il programma condotto da Maria De Filippi ha influenzato positivamente la loro vita.

Megan è una ballerina nella fase finale di Amici 22, ha fatto parte della squadra capitanata da Arisa e Raimondo Todaro insieme a Federica, Wax, Maddalena e Samu. Intervistata da Silvia Toffanin ha detto: "Sono dei giorni un po' particolari è stata un'esperienza che capita solo una volta nella vita. E' stato indescrivibile, mi ha cambiato la vita, come persona, come ballerina. Per me è stata la chiusura dell'esperienza più bella di sempre e l'inizio della mia vita da ballerina", ha detto commentando anche la borsa di studio a New York.

La ragazza ha parlato anche della sua relazione con Gianmarco Petrelli, anche lui concorrente di Amici, uscito nella puntata del 25 marzo. "Non me l'aspettavo, inizialmente ci stuzzicavano ma non c'era niente di concreto. Poi ci siamo conosciuti veramente bene. Ci lega la stima, l'amicizia, la piena fiducia - ha detto Megan - Tornavo da lezione e la prima cosa che facevo era andare da lui. E' proprio un amore forte, diverso da tutti quelli che ho avuto. Non ho potuto abbracciarlo, gli ho lasciato solo una lettera, gli ho detto di fare come se io fossi li".

Durante la sua intervista a Verissimo, Nicolò Di Girolamo, noto come NDG, ha definito la sua esperienza ad Amici come "assurda e stimolante". Ha dichiarato di aver condiviso bellissimi momenti con i suoi compagni, mentre spesso si trovava di fronte a persone che non sapevano cosa volessero dalla vita. NDG ha poi rivelato di aver voluto fare il ballerino da bambino, e che talvolta inserisce alcuni passi di danza nelle sue esibizioni.

Amici gli ha permesso di farsi conoscere e di far emergere la sua personalità artistica. Tuttavia, ha anche affrontato un periodo buio, durante il quale ha avuto difficoltà a gestire la sua fama e si è allontanato dai suoi cari. Con il lockdown, ha ritrovato la sua famiglia e ha capito cosa gli stava accadendo. Ha confessato di aver avuto difficoltà a godersi il successo e di essere stato profondamente infelice.

Adesso, NDG ha ripreso in mano la sua vita ed è molto più sicuro di sé. È grato per l'esperienza ad Amici, che gli ha permesso di crescere e di diventare una persona più matura. NDG ha anche rivelato che i suoi genitori e sua sorella sono le persone più importanti della sua vita. Sebbene abbia avuto un rapporto conflittuale con suo padre, che non approvava la sua scelta di fare musica, adesso l'uomo è diventato il suo primo estimatore. "Non vedo l'ora di tornare a fare la mia musica, a suonare live, cose che mi fanno emozionare solo a parlarne", ha detto NDG, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity