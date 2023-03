Amici 22: Michele Bravi e Giuseppe Giofrè "Siamo fidanzati", la rivelazione a Verissimo

Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio sono i tre giudici della fase finale di Amici 22, i tre artisti sono stati ospiti di Verissimo. Bravi e Giofrè hanno regalato anche un piccolo scoop a Silvia Toffanin, rivelando la loro situazione sentimentale: Michele Bravi e Giuseppe Giofrè sono fidanzati, ma non hanno detto i nomi dei rispettivi compagni, l'unico indizio è relativo al ragazzo di Giuseppe che abita a Los Angeles.

Da due settimane è iniziata la fase finale di Amici 22, quest'anno Maria De Filippi ha portato nel programma tre nuovi giudici, due cantanti Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, ed un ballerino, Giuseppe Giofrè, nato artisticamente proprio nel talent della conduttrice. Oggi i tre protagonisti dei destini degli allievi del programma sono stati ospiti di Verissimo.

Dopo aver parlato della loro carriera, ed aver ascoltato le confessioni di Cristiano Malgioglio "Mi sarebbe piaciuto avere una famiglia e dei figli", la conduttrice ha toccato un tasto che a lei sta a molto a cuore, l'amore. Per questo Silvia Toffanin ha chiesto la situazione sentimentale dei tre giudici. Cristiano Malgioglio, ha scherzato dicendo di essere impegnato con il cugino del suo ex fidanzato turco.

I suoi colleghi più giovani hanno provato ad evitare la domanda, sostenendo che in questo momento pensano solo alla carriera. Alla fine però Michele e Giuseppe hanno capitolato, grazie anche all'insistenza del loro collega più anziano. "Di solito pubblico sempre canzoni d'amore tristi, posso dire che è da un pò di tempo non ne pubblico più", ha detto Michele. Giofrè, invece, è stato beccato da Cristiano a parlare per telefono in inglese con una persona "Da quel poco che ho capito, posso dire che a una storia d'amore. Non so se a Los Angeles, Londra, New York, ma ce l'ha", ha detto zia Malgy, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Giuseppe Giofrè, suo malgrado ha ammesso che il suo attuale fidanzato vive a Los Angeles, città dove risiede da anni. In passato il giudice di Amici 22 è stato legato al ballerino Adam Vesperman.