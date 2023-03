Amici 22, Linus stila la classifica degli inediti degli allievi: Promossi e Bocciati

Oggi nel daytime di Amici 22 gli allievi del talent di Maria De Filippi sono stati ascoltati e giudicati da Linus. La conduttrice del programma ha convocato negli studi della Fascino il direttore artistico di Radio Deejay per conoscere il suo parere sugli inediti dei finalisti del programma.

Maria De Filippi, nel presentare il conduttore radiofonico e televisivo lo ha elogiato, ritenendolo uno dei personaggi più influenti nel panorama musicale italiano. Non è la prima volta che Linus viene invitato nella sua trasmissione, e questa volta Maria gli ha chiesto di offrire dei preziosi consigli agli allievi del Serale. "Sono cattivissimo volevo dirti Maria che ho pensato anche che non stessi parlando di me nella presentazione", ha detto il volto di Radio Deejay.

Linus ha espresso in modo molto critico il suo giudizio sulle canzoni che ha ascoltato durante la sua ospitata nel programma di Maria De Filippi. Questo non è stato una sorpresa, dato il suo stile diretto e schietto quando si tratta di giudicare la musica. Nonostante abbia cercato di attenuare le sue parole, i suoi giudizi sono stati molto netti verso la maggior parte dei cantanti. Tuttavia, Linus ha apprezzato particolarmente la canzone di Angelina, giudicandola molto interessante, nonostante la semplicità della melodia. Inoltre, ha elogiato anche l'inedito di Piccolo G.

Linus ha espresso giudizi negativi su Wax e Federica. Sull'allievo di Arisa ha detto: "Devi essere più originale e non imitare gli altri", nello specifico Linus ritiene che il brano di Wax assomigli alle produzioni di Blanco. Su Federica, il direttore artistico di Radio Deejay ha affermato che, nonostante la bella voce, la sua canzone sia sbagliata. Giudizio insufficiente anche per Aaron invitandolo a "Non avere fretta e goditi i tuoi 18 anni. Il testo di questa canzone sembra di un adulto. Per Cricca, il primo ad essere ascoltato, il giudizio è stato a metà: "Strofa molto bella e ritornello altrettanto brutto"

