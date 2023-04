Amici 22: Mediaset cambia la data della finale, scopri quando si svolgerà

La finale della ventiduesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi non sarà trasmessa di sabato come previsto inizialmente, poiché Mediaset ha deciso di spostarla. L'evento conclusivo del programma andrà in onda domenica 14 maggio. La decisione è stata presa per evitare che la finale di Amici 22 coincida con quella dell'Eurovision Song Contest 2023.

Il 18 marzo è iniziata la fase finale di Amici 22, ma fin da subito è stato evidente il rischio di sovrapposizione con la kermesse europea. Oggi, Mediaset ha eliminato ogni incertezza, poiché Publitalia ha pubblicato gli orari e le date dei programmi di Canale 5, Italia Uno e Rete 4 per il mese di maggio. La finale del talent show sarà trasmessai domenica 14 maggio, e solo in quella data verrà svelato il vincitore di questa edizione, che succederà a Luigi Strangis, il cantante che ha trionfato ad Amici 21.

Mediaset, quindi, cambia strategia rispetto allo scorso febbraio, quando decise di schierare C'è Posta per Te contro la finale di Sanremo 2023. La scelta, che penalizzò il programma di Maria De Filippi, questa volta è stata evitata. Sulla decisione dell'Azienda di Cologno Monzese, probabilmente, ha pesato anche il target delle due manifestazioni, che appare simile.

Nel frattempo, dopo l'ultima puntata di Amici 22, gli allievi in gara sono rimasti dieci: Aaron, Ramon Agnelli e Isobel Kinnear della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Angelina Mango, Cricca e Mattia della squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Loe. Federica, Wax e Maddalena della squadra di Arisa e Raimondo Todaro. Gli allievi eliminati inquesta fase finale sono stati Megan, NDG, Piccolo G, Gianmarco, Samu e Alessio.

La città di Liverpool ospiterà l'Eurovision Song Contest dal 9 al 13 maggio. Inizialmente, l'Ucraina avrebbe dovuto ospitare l'edizione di quest'anno dopo la vittoria della Kalush Orchestra a Torino con il brano "Stefania". Tuttavia, a causa della situazione bellica di Kiev in seguito all'invasione russa dei suoi territori, l'Inghilterra è stata scelta come sede sostitutiva. I commentatori italiani saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi, quest'ultima ha sostituito Cristiano Malgioglio, diventato giudice proprio della fase finale di Amici 22.