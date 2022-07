Eurovision 2023: Il Regno Unito ospiterà il festival dopo l'intesa con l'Ucraina

Sarà il Regno Unito a ospitare l'Eurovision 2023: a causa della guerra, l'Ucraina e la sua rete di Stato, la UA:PBC, hanno ceduto i diritti a Londra e alla BBC. L'annuncio è stato dato da Nadine Dorries, ministra degli Esteri del governo britannico del dimissionario Boris Johnson. La Gran Bretagna è arrivata seconda all'Eurovision Song Contest di Torino.

Più di un mese fa la European Broadcasting Union aveva ufficializzato che l'Ucraina non avrebbe potuto ospitare la manifestazione del 2023: "Data la guerra in corso, l'EBU si è presa il tempo per condurre una valutazione completa e uno studio di fattibilità con UA:PBC e specialisti di terze parti, anche su questioni di sicurezza", si leggeva nella nota.

Nonostante La Kalush Orchestra, vincitrice dell'edizione di Torino, avesse chiesto all'EBU di non spostare l'Eurovision 2023 dall'Ucraina all'Inghilterra, nelle ultime ore il passaggio di consegne è stato ufficializzato. "In seguito alla richiesta della European broadcasting union e delle autorità ucraine - ha comunicato Nadine Dorrie - sono lieta di annunciare che la Bbc ha concordato di subentrare per ospitare il festival dell'anno prossimo".

La ministra ha aggiunto: "Mi duole solo che sia dovuto alla prosecuzione del bagno di sangue perpetrato dalla Russia e al fatto che questo renda impossibile all'Ucraina ospitare l'evento, come sarebbe stato dovuto. In quanto Paese ospitante, noi comunque onoreremo lo spirito e le diversità che animano la competizione e, più importante di tutto, faremo risaltare la recente vittoria dell'Ucraina a Eurovision 2022 e la creatività degli ucraini", ha concluso Nadine Dorrie.

Ora inizia la corsa per decidere quale città succederà a Torino nell'organizzazione della kermesse europea, tra le favorite ci sono Aberdeen, Belfast, Cardiff, Edimburgo, Glasgow, Manchester, Liverpool, Londra, Nottingham e Wolverhampton. L'evento sarà organizzato dalla BBC che ne garantirà la trasmissione televisiva.