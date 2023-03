Amici 22: le novità del serale: squadre, professori ed eliminazioni

Sabato 18 marzo prende il via il serale di Amici 22, anche quest'edizione si avvia alla conclusione e proclamerà un nuovo vincitore. Maria De Filippi ed i suoi allievi ci faranno compagnia per nove sabati. Sono state decise le squadre che si affronteranno e i professori che le capeggeranno. Ecco cosa sappiamo

Allievi ammessi al serale:

Quest'anno sono stati ammessi 15 allievi alla finale: ecco chi sono

Angelina

Maddalena

Isobel

Federica

Aaron

Wax

Mattia

Alessio

Piccolo G

Ramon

Samu

Cricca

NDG

Gianmarco

Megan

Le tre Squadre

I 15 allievi sono stati divisi in tre squadre. Ogni team ha due professori, uno di danza e uno di canto, e cinque allievi.

Prima squadra

Professori: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Allievi: Aaron,Piccolo G, Ramon Agnelli, Gianmarco Petrelli e Isobel Kinnear.

Seconda squadra

Professori: Lorella Cuccarini e Emanuel Lo

Allievi: Angelina Mango, Cricca, NDG., Alessio e Mattia

Terza squadra

Professori: Arisa e Raimondo Todaro

Allievi: Federica, Wax, Maddalena, Megan e Samu

Giudici

Come abbiamo già riportato questa edizione segna l'arrivo di tre nuovi giudici.

Michele Bravi

Cristiano Malgioglio

Giuseppe Giofrè

Quanto dura il serale

La fase finale inizia sabato 18 marzo e si concluderà il 13 maggio. Sono previste nove puntate che andranno in onda, come sempre, in prima serata su Canale 5, sotto l'attenta guida di Maria De Filippi. Nella prima puntata sono previste due eliminazioni.