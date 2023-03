Amici 22, ecco chi sono i tre nuovi giudici del serale

Amici 22 ha scelto i giudici del serale, Maria De Filippi ha preferito cambiare, scegliendo nuovi volti per la fase finale del programma

Grandi novità ad Amici 22, i tre giudici del serale sono Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Tre volti noti al pubblico televisivo, due di loro, Bravi e Giofrè, hanno già partecipato al talent. Il primo come tutor, il secondo come concorrente. La produzione, alcuni giorni fa, ha ufficializzato che il 18 marzo 2023 andrà in onda la prima puntata dedicata all'ultimo atto dello show.

Nelle ultime due edizioni del serale di Amici, i giudici del programma erano stati Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto. I loro giudizi erano stati spesso criticati dal pubblico che commenta il programma su Twitter. Le nuove scelte di Maria De Filippi, per ora, hanno messo tutti d'accordo, in attesa delle prime puntate.

Michele Bravi, nel 2013, ha partecipato alla sesta edizione del talent show musicale "X Factor" in Italia, dove è stato proclamato vincitore. Dopo la sua vittoria, ha pubblicato il suo album di debutto "A passi piccoli", che ha avuto un grande successo commerciale. Nel 2015, Bravi ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria "Nuove proposte" con la canzone "Io che amo solo te", che gli è valsa il primo posto nella sua categoria.

Cristiano Malgioglio è un cantante, paroliere e personaggio televisivo italiano, nato nel 1945. Ha scritto testi per numerosi artisti italiani, tra cui Mina, Ornella Vanoni e Patty Pravo, ed è stato anche un cantante di successo negli anni '80 e '90. Malgioglio è anche noto per la sua partecipazione a diversi programmi televisivi, tra cui "L'isola dei famosi" e "Tale e Quale Show", dove ricopre il ruolo di giudice. La sua personalità eccentrica e la sua lingua tagliente lo hanno reso una figura popolare della televisione italiana.

Giuseppe Giofrè è un ballerino, modello e coreografo, ha partecipato ad Amici nel 2011, vincendo nella categoria danza. A quell'edizione parteciparono anche Alessandra Amoroso, Valerio Scanu ed Emma Marrone. Il programma di Maria De Filippi gli diede la possibilità di studiare presso la Millennium Dance di Los Angeles, grazie ad una borsa di studio. Fa pare del cast di X Factor UK e, come ballerino, ha pèreso parte al world tour di Taylor Swift.