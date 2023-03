Amici 22, anticipazioni del 5 marzo; cinque allievi raggiungono il serale, due lasciano la suola

La nuova puntata di Amici 22 va in onda oggi 5 marzo alle ore 14:00: ecco le anticipazioni di quello che vedremo

Amici 22 va in onda oggi, 5 marzo, su Canale 5 alle 14:00. La puntata che vedremo oggi sarebbe dovuta andare in onda il 26 febbraio, ma è stata rinviata per la morte di Maurizio Costanzo. Oggi cinque alunni saranno ammessi alla fase finale e indosseranno la maglia color oro, due lasceranno la scuola, scopriamo chi sono.

La puntata è stata registrata il 23 febbraio, grazie alle anticipazioni fornite dall'account Twitter AmiciNews siamo in grado di dirvi che l'ospite della puntata è Giorgia. La cantante torna negli studi della fascino come giudice del programma, i suoi numerosi fan non resteranno delusi, l'artista ci farà ascoltare anche Parole dette male, il brano presentato al festival di Sanremo 2023. Veronica Peparini, Samanta Togni, Virna Toppi sono i giudici dei ballerini

Gara di canto: la classifica

Wax

Arisa

Cricca

Aaron

Federica

NDG

Piccolo G.

Mezkal

Niveo

La gara degli inediti, giudicata da Charlie Rapino, ha premiato Angelina. Ma non sarà solo la figlia del compianto Mango ad avere l'inedito prodotto, l'ambizioso traguardo è stato raggiunto anche da Wax e Aaron.

Due alunni sono stati eliminati: Paky, per decisione di Alessandra Celentano e Mezkal, eliminato da Rudy Zerbi.

Cinque alunni sono stati ammessi al serale: Mattia, Alessio e Samu per il ballo. Federica, e Wax per il canto.