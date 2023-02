C’è posta per te e Amici non vanno in onda: il palinsesto cambia per Maurizio Costanzo

Mediaset non manderà in onda i programmi in cui compare Maria De Filippi, moglie di Maurizio Costanzo

La morte di Maurizio Costanzo ha stravolto i palinsesti Mediaset. Stasera 25 febbraio non andrà in onda C'è posta per te. Stesa sorte al talent show Amici. La puntata di Verissimo di domenica pomeriggio sarà interamente dedicata al giornalista scomparso.

I programmi di Maria De Filippi sono stati tutti momentaneamente cancellati da Mediaset. Un segno di rispetto dell'azienda nei confronti sia di Maurizio Costanzo che della donna che gli è stata al fianco in questi anni. Le puntate, già registrate, saranno recuperate la prossima settimana.

Stasera su Canale 5, in prima serata gli spettatori potranno vedere Maurizio Costanzo che con Enrico Mentana intervista Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi. I tre mostri sacri del cinema italiano furono intervistati insieme nello speciale Ordine Alfabetico. Subito dopo un altro speciale, l'intervista ai Tre tenori della televisione italiana: Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado, andata in onda, cronologicamente, prima della precedente.

Domenica 26 febbraio il pomeriggio di Canale 5 sarà segnato dalla mancanza di Amici, il talent di Maria de Filippi sarà sostituito dalle soap Beautiful e Terra Amara, in onda dalle 14:00. A seguire, alle 16:30, un appuntamento speciale di Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin manda in onda lo speciale Ciao Maurizio. Già oggi le interviste sono state incentrate sul conduttore scomparso, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Canale 5 lunedì 27 febbraio alle 15:00 manderà in onda i funerali di Maurizio Costanzo, un pezzo di Storia della tv italiana.