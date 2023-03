Amici 22, anticipazioni del 12 marzo: gli allievi che parteciperanno al serale

La nuova puntata di Amici 22 va in onda oggi 12 marzo alle ore 14:00: ecco le anticipazioni di quello che vedremo

Amici 22 va in onda oggi, 12 marzo, su Canale 5 alle 14:00. La puntata che vedremo oggi è l'ultimo appuntamento della domenica pomeriggio. Sabato 18 marzo inizia il serale che deciderà il vincitore del talent show. Scopriamo gli alunni che hanno raggiunto l'obiettivo della finale.

La puntata è stata registrata in settimana, grazie alle anticipazioni fornite dall'account Twitter AmiciNews siamo in grado di dirvi che l'ospite della puntata è Francesca Michelin. Non ci sono giudici esterni, a decidere le sorti dei ragazzi saranno i professori che li hanno seguiti fino ad oggi.

Le maglie color oro assegnate nelle settimane scorse sono state annullate. I ragazzi si sono sfidati in quattro manche. Dopo ogni manche i professori decidevano gli alunni ammessi alla fase finale. Gli altri allievi continuavano. I banchi disponibili sono 15 su 17 ragazzi rimasti in gara.

Dopo la Prima manche vanno al serale: Angelina, Maddalena, Isobel e Federica

Dopo la Seconda manche vanno al serale: Aaron, Wax e Mattia.

Dopo la Terza manche vanno al serale: Alessio, Piccolo G e Ramon.

Dopo la Quarta manche vanno al serale: Samu, Cricca, NDG, Gianmarco e Megan.

I due alunni eliminati sono: Niveo e Benedetta, quest'ultima ha avuto un contratto come professionista per ballare con Mattia.

Il serale inizierà sabato 18 marzo. I giudici di questa edizione di Amici 22 saranno Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e il ballerino e coreografo Giuseppe Giofrè.

Ecco i 15 allievi ammessi alla fase finale: