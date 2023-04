Amici 22, anticipazioni 29 aprile, eliminato settima puntata ed ospiti

Stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda la settima puntata del serale di Amici 22: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Stasera 29 aprile 2023 su Canale 5 alle 21:30 torna Amici 22. Siamo arrivati alla settima puntata del serale, fase finale del talent di Maria De Filippi in cui sono stati ammessi 15 allievi. I ragazzi rimasti in gara oggi sono sette, dopo l'eliminazione di Megan, NDG, Piccolo G, Gianmarco, Samu, Alessio, Federica e Ramon. Ecco gli allievi finiti al ballottaggio per l'eliminazione e gli ospiti.

Gli allievi che partecipano al serale sono stati divisi in tre squadre capitanate dai diversi professori. La prima squadra è stata affidata a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda a Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, la terza ad Arisa e Raimondo Todaro. Giudici del programma sono Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Le anticipazioni sono fornite dall'account Twitter AmiciNews.

La prossima puntata avrà la presenza di due ospiti molto attesi: Emma Marrone, che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo Mezzo mondo, e il comico Enrico Brignano. Sarà la prima volta che Emma si esibirà in televisione con il suo ultimo lavoro.

Durante la serata ci saranno varie sfide tra le squadre che determineranno il ballottaggio per l'eliminazione. Ricordiamo la composizione delle squadre:

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Allievi Aaron e Isobel Kinnear.

Squadra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Allievi: Angelina Mango, Cricca e Mattia

Squadra Arisa e Raimondo Todaro. Allievi: Wax e Maddalena

Prima Manche del 29 aprile di Amici 22

Nella prima manche la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfida il team di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo

Prima prova. Guanto di sfida Isobel contro Maddalena: Vince Isobel

Seconda prova. Isobel contro Angelina: Vince Angelina

Terza prova. Aaron contro Cricca: Vince Aaron

Vince la squadra Zerbi- Celentano. Al ballottaggio vanno Maddalena e Cricca, la ballerina viene salvata. Cricca è il potenziale eliminato.

Seconda Manche di stasera 29 aprile di Amici di Maria De Filippi

Nella seconda manche la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfida il team di Arisa e Raimondo Todaro.

Prima prova. Aaron contro Mattia: Vince Mattia

Seconda prova. Isobel contro Wax: Vince Isobel

Terza prova. Aaron contro Wax: Vince Wax

Vince la squadra Arisa-Todaro, al ballottaggio tra Isobel e Aaron è quest'ultimo ad essere il potenziale eliminato

Terza Manche del serale di Amici 22

Nell'ultima manche Lorella Cuccarini e Emanuel Lo si scontrano con Arisa e Raimondo Todaro.

Prima prova. Guanto di sfida Wax contro Angelina: Vince Angelina

Seconda prova. Mattia contro Maddalena: Vince Mattia

Terza prova. Wax contro Maddalena: Vince Wax

Vince la manche la squadra Arisa-Todaro, al ballottaggio ci sono Angelina e Maddalena: la potenziale eliminata è Maddalena.

Nel ballottaggio finale tra Maddalena, Cricca ed Aaron, la ballerina viene salvata per prima. Due cantanti, ovvero Cricca ed Aaron, si trovano a rischio eliminazione e uno dei due dovrà abbandonare la scuola. Dopo le loro esibizioni, i voti dei giudici vengono espressi, ma la decisione finale su chi è stato eliminato verrà comunicata da Maria De Filippi nella casetta. La produzione ha adottato questo sistema per evitare anticipazioni sull'allievo che dovrà lasciare la scuola.

Attenzione Spoiler sull'eliminato

Secondo l'indiscrezione, pubblicata da Amedeo Venza nella sua pagina ufficiale Instagram l'allievo che ha abbandonato la scuola dopo la settima puntata di Amici 22 è Cricca.