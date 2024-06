Amici 23: Holden svela perché ha scelto Sarah Toscano e di chi è innamorato in questo momento

Anche Amici 23 ha consegnato al mondo dello spettacolo una serie di talenti pronti ad emergere, sperando di seguire le orme di chi li ha preceduti, come Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Elodie, Annalisa, fino ad arrivare ad Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024. Uno dei ragazzi più apprezzati dal pubblico dell'ultima edizione è stato Holden, allievo di Rudy Zerbi.

Holden racconta la sua collaborazione con Sarah per Ossidiana

Il cantante, figlio d'arte - suo padre è Paolo Carta, batterista di Laura Pausini - ha presentato nella scuola una serie di inediti che subito hanno catturato l'attenzione degli spettatori. Recentemente ha pubblicato JOSEPH, il suo primo EP, che contiene "Dimmi che non è un addio" e "Nuvola", già certificati Disco d'Oro.

In una recente intervista con Martina Nasoni di RDS Next, il giovane artista, produttore dei suoi stessi brani, ha risposto a una domanda relativa a Sarah Toscano. Tra lui e la vincitrice di Amici 23 esiste una forte simpatia e stima professionale. I fan del programma hanno sempre sperato che tra loro potesse nascere una storia d'amore, ma nella recente ospitata a Verissimo entrambi hanno escluso questa ipotesi.

Holden e Sarah durante il pomeridiano di Amici 23

Holden, parlando ai microfoni della web radio, ha spiegato perché ha chiesto a Sarah di collaborare a "Ossidiana", uno degli inediti presenti nel suo EP. Una featuring che hanno alimentato i rumor intorno ai due ragazzi. Nelle varie interviste rilasciate in queste settimane, i due hanno più volte smentito il gossip che li vorrebbe insieme, ribadendo che a legarli è solo un rapporto di amicizia e un grande affetto.

Amici 23, Holden: "Sono stato il ribelle della casa...". Le confessioni del cantante

"Io a Sarah voglio bene" ha detto a RDS Next, spiegando che con il suo nuovo brano vorrebbe trasmettere leggerezza. La sua collaborazione con la Toscano è nata per caso: "Stavo lavorando sul pezzo quando mi sono incrociato con Sarah. Mancava poco alla finalizzazione del pezzo e ci è venuto in mente di aggiungere il suo featuring. Tutto è stato molto veloce e naturale". Alla domanda se fosse innamorato in questo momento, Holden ha risposto in maniera ecumenica: "Sì, sono stato innamorato. Oggi sono innamorato della musica e della vita".