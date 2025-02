AmicheMai: Angela Finocchiaro e Serra Yilmaz nel trailer della commedia on the road di Maurizio Nichetti

Avventura on the road, commedia al femminile, film nel film, ecco i temi che arricchiscono il trailer della nuova commedia di Maurizio Nichetti - che torna al cinema dopo 20 anni - nelle sale dal 27 febbraio.

Un'avventura scatenata al femminile attraverso i Balcani anticipata nel trailer di AmicheMai, ritorno dietro la macchina da presa dopo oltre vent'anni di assenza di Maurizio Nichetti, anche è anche autore della sceneggiatura. Una figlia e una badante, unite in un'avventura intima tra risate, lacrime e qualche scaramuccia. E c'è anche un po' di metacinema, come svela la parte finale del trailer, che vede lo stesso Nichetti impegnato a complimentarsi con le protagoniste per una scena particolarmente commovente.

Presentato in anteprima assoluta al 42° Torino Film Festival, Amichemai vede protagoniste Angela Finocchiaro e Serra Yilmaz, alle prese con il trasporto di un'ingombrante eredità. A completare il cast, Luca Lombardi e le giovani interpreti Gelsomina Pascucci, Pia Paoletti e Astrid Casali.

Coproduzione Italo-Slovena, prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica e da Loka Film, con il contributo di FVG Film Commission - PromoTurismoFVG, la commedia on the road distribuita da Filmclub Distribuzione by Minerva Pictures arriverà al cinema a partire dal 27 febbraio.

Angela Finocchiaro e Serra Yilmaz sulla sponda del fiume

La sinossi

Al centro della storia seguiamo la gestazione turbolenta di un film on the road. La protagonista, Anna, è una veterinaria appassionata la cui vita si divide tra la gestione della fattoria e i ruoli di moglie, figlia, madre e nonna. La morte improvvisa di Gino, il padre infermo, offre ad Anna la possibilità di liberarsi finalmente della sua premurosa badante Aysè, con cui non era mai riuscita ad andare d'accordo.

Aysè tornerà quindi in Turchia con il vecchio letto di Gino, lasciatole in eredità. Ma come trasportare l'ingombrante eredità? L'ingrato compito toccherà ad Anna, che affronterà in auto con Aysè un lungo viaggio attraverso i Balcani destinato a cambiare per sempre la loro vita e il loro rapporto.