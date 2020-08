American Horror Story: Sarah Paulson regista di un episodio dello spinoff

American Horror Story avrà uno spinoff e l'attrice Sarah Paulson sarà coinvolta in veste di regista per realizzare un episodio del nuovo progetto prodotto per FX.

Non è la prima volta che la star è impegnata dietro la macchina da presa durante la realizzazione del franchise: nell'ottava stagione aveva firmato la puntata intitolata Return to Murder House.

Il nuovo progetto di Ryan Murphy si intitolerà American Horror Stories e sarà composto da racconti della durata di un'ora indipendenti, in stile "storie di fantasmi". Sarah Paulson, parlando di quando dovrebbe tornare sul set ha spiegato in occasione di un panel di Netflix: "Il mondo e la California non stanno vivendo uno dei loro momenti migliori affrontando questo virus. American Horror Stories e American Crime Story: Impeachment verranno girati a Los Angeles. In due settimane avremmo iniziato a lavorare a Impeachment. Ho sentito parlare di ottobre, poi del 2021. Molte indiscrezioni, nessun fatto".

American Horror Story ritornerà nel 2021 con le puntate della decima stagione, in ritardo di un anno rispetto a quanto previsto inizialmente.

Sarah Paulson farà parte del cast insieme a Evan Peters, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, e Finn Wittrock.