American Horror Story: New York City, i nuovi character poster dei protagonisti

Tra qualche settimana debutterà sugli schermi americani American Horror Story: New York City e online sono stati svelati nuovi character poster.

American Horror Story: NYC arriverà sugli schermi americani il 19 ottobre e, nell'attesa, sono state condivise nuove foto e character poster di alcuni dei protagonisti.

Su Instagram sono infatti stati pubblicati dei post che mostrano alcuni dei membri del cast svelandone il look e il nome dei personaggi che interpreteranno.

I produttori di American Horror Story: New York City, l'undicesima stagione della serie antologica, hanno ora annunciato che Denis O'Hare avrà il ruolo di Henry, Patti LuPone sarà Kathy, Joe Mantello interpreterà Gino, Billie Lourd sarà Hannah e Sandra Bernhard ha la parte di Fran.

Per ora non è stata svelata la trama delle nuove puntate che, come suggerisce il titolo, saranno ambientate nella Grande Mela.

Il team di produttori della serie è composto da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray, Manny Coto, Jennifer Salt, e Our Lady J.

Ecco le immagini: