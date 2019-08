American Horror Story: Jessica Lange svela le sue stagioni preferite

American Horror Story ha tra le sue star Jessica Lange e l'attrice, una presenza quasi fissa nel cast della serie antologica creata da Ryan Murphy, ha ora elencato le sue stagioni preferite.

Grazie alle sue interpretazioni nello show Jessica Lange ha conquistato due Emmy, un Golden Globe e moltissime nomination a premi prestigiosi. L'attrice, intervistata dal sito Gold Derby, ha ora elencato le stagioni di American Horror Story che ha amato di più e in cui ha recitato: Asylum (la seconda), Freak Show (la quarta), Murder House (la prima) e Coven (la terza).

Jessica ha poi rivelato di non aver amato molto Coven, nonostante il suo ruolo fosse scritto benissimo: "Non amavo particolarmente l'intera storia e il contesto. Non è stata la mia stagione preferita. Per l'esperienza vissuta nel girarla la mia stagione preferita è Freak Show, anche se in generale la migliore è Asylum. Amo però Freak Show".

Lange ha inoltre ammesso di non aver visto una delle stagioni dello show in cui ha recitato in un unico episodio: "Non ho mai visto Apocalypse, quindi non saprei valutarla".

American Horror Story ritornerà sugli schermi di FX il 18 settembre e i nuovi episodi dello show antologico creato da Ryan Murphy saranno ambientati a Camp Redwood, un campeggio dove inizieranno ad accadere sanguinosi omicidi. American Horror Story: 1984 renderà infatti omaggio agli slasher movie degli anni Ottanta in stile Venerdì 13 e Scream.

Nel cast dello show ci saranno Emma Roberts, Billie Lourd, Cody Fern, John Carroll Lynch, Leslie Grossman, e Matthew Morrison. Tra i nuovi arrivi nelle puntate inedite spazio poi ad Angelica Ross, DeRon Horton e allo sciatore Gus Kenworthy.

American Horror Story è già stata rinnovata per una decima stagione e ritornerà quindi anche nel 2020.

American Horror Story: i protagonisti di storie da incubo