American Horror Story: Delicate, Kim Kardashian e Emma Roberts protagoniste del nuovo trailer

American Horror Story: Delicate debutterà tra pochissimo negli Stati Uniti, e un nuovo trailer ci mostra qualcosa in più sui personaggi interpretati da Kim Kardashian e Emma Roberts.

Gravidanze complicate

La nuova stagione di American Horror Story sta per arrivare, e questa volta al titolo identificativo aggiunge la parola "Delicate", che riprende il romanzo di Danielle Valentine Delicate Condition.

Come riporta anche Comicbook, nel libro una donna di nome Anna "si convince che una figura sinistra stia facendo di tutto per impedirle di partorire, mentre gli uomini che la circondano si rifiutano di credere a ogni sua parola".

E nel trailer diffuso nelle ultime ore da FX vediamo infatti la Anna Victoria Alcott di Emma Roberts confidare le sue paure all'amica Siobhan (Kim Kardashian), che in cambio la rassicura dicendole "Insieme otterremo la vita che hai sempre sognato".

AHS: Delicate

American Horror Story: Delicate, in arrivo il 20 settembre su FX, sarà la dodicesima stagione per la serie antologica ideata da Ryan Murphy, e la prima che non lo vedrà alla guida dello show.

La showrunner e sceneggiatrice dei nuovi episodi è infatti Halley Feiffer, e la nuova stagione sarà inoltre divisa in due parti.

Nel cast troveremo anche, tra gli altri, Cara Delevingne, Zachary Quinto, Billie Lourd, Denis O'Hare, Julie White, Annabelle Dexter-Jones e Leslie Grossman.