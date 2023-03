Cara Delevingne rivela di essere stata in rehab: "Non mi drogo da 4 mesi"

Cara Delevingne non si droga da quattro mesi grazie alla riabilitazione: la modella e attrice britannica ha optato per il rehab al fine di combattere le sue dipendenze dopo che pochi mesi fa alcune sue foto, in cui appare in stato confusionale e sotto l'effetto di stupefacenti, sono finite sulle prime pagine di tutti i giornali.

Durante un'intervista per la nuova copertina di Vogue, la Delevingne ha ammesso: "Non stavo bene l'anno scorso. Sono grata per quelle foto dei paparazzi in cui sono spettinata, magra e senza scarpe all'aeroporto Van Nuys di Los Angeles. Mi hanno aperto gli occhi, il modo in cui vivevo non era sostenibile."

L'attrice si è spinta oltre ogni limite la scorsa estate con una vacanza di tre settimane a Ibiza, una festa per il suo trentesimo compleanno e un viaggio con destinazione Burning Man: "Ho deciso che avrei festeggiato alla grande perché questa era la mia fine, avevo deciso di impazzire ma in modo divertente."

"Mi sento invincibile quando mi drogo", ha detto Cara Delevingne, senza specificare quali fossero le sostanze che stava usando in quel periodo. "Mi metto in pericolo in quei momenti perché non mi importa della mia vita. È una cosa spaventosa per le persone che ti vogliono bene. È straziante perché pensavo di divertirmi, ma ora so che se avessi continuato in quella direzione sarei morta o avrei fatto qualcosa di veramente stupido. È stato spaventoso".