American Horror Story 10: Ryan Murphy suggerisce il ritorno di Rubber Man

Ryan Murphy ha lanciato su Instagram l'ennesimo indizio su American Horror Story 10 e, stando alla foto pubblicata, ci rivela che potremmo assistere al ritorno di Rubber Man, personaggio ormai leggendario della serie tv. Ovviamente il tema della nuova stagione è ancora segretissimo ed è probabile che rimanga tale ancora per diversi mesi, ma fare congetture con costa niente.

Quello con American Horror Story è infatti un appuntamento di solito autunnale, che si pone strategicamente a cavallo di Halloween, il che non impedisce allo showrunner di tenerci sulle spine e punzecchiarci per tutta l'estate. Poco tempo fa era apparso il primo poster della nuova stagione, che ha aggiunto poco di certo alla conversazione, se non un interessante riferimento al mare, o all'acqua in generale.

American Horror Story: uno dei tanti misteriosi personaggi della serie targata Ryan Murphy

Dalla decima stagione della serie ci aspettiamo molto e chissà quale follia ha in serbo Murphy per il decennale della sua creatura, che ha ormai definitivamente sdoganato anche il crossover tra differenti capitoli. Oltre alle molte autocitazioni, American Horror Story ha infatti messo in tavola anche Apocalypse, in cui abbiamo visto rientrare in scena i personaggi della prima e terza stagione.

American Horror Story 10: Macaulay Culkin nel cast

Proprio su Instagram, Murphy posta un indizio che potrebbe riportare all'approccio crossover, dato che nella foto pubblicata con didascalia che recita "coming soon" c'è Rubber Man, l'uomo vestito di lattice introdotto in Murder House! Chi si nasconda stavolta dietro la maschera rimane in dubbio, ma sappiamo che a indossarla sono stati in parecchi, compreso Evan Peters, che tornerà in American Horror Story 10 dopo aver saltato una stagione. Insieme a lui c'è un cast di fedelissimi con Sarah Paulson, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock, più la new entry attesissima Macaulay Culkin.