American Horror Story 10, Finn Wittrock: "L'atmosfera sarà diversa rispetto al passato"

Le riprese di American Horror Story 10 sono state posticipate di vari mesi e i fan sono attesa da tempo di aggiornamenti e notizie. Finn Wittrock, intervistatto da EW, ha ora parlato dell'atmosfera della nuova stagione dichiarando che sarà molto diversa rispetto a quelle precedenti.

L'attore Finn Wittrock, tra le presenze ormai fisse nel cast degli show prodotti da Ryan Murphy, ha dichiarato: "Penso si possa dire che la tensione e la natura serrata e limitata della storia siano diverse rispetto a quanto abbiamo visto nelle altre stagioni. Ero davvero interessato al tentativo di cercare di far crescere la pressione nel modo giusto. Sarà diversa nell'atmosfera rispetto a molte delle altre stagioni".

La star del piccolo schermo ha aggiunto: "Il mio personaggio nella decima stagione di American Horror Story è il più normale che io abbia mai interpretato in questo show".

Wittrock ha voluto poi sottolineare: "Ciò che è divertente di questa serie è che non c'è mai niente di uguale. Ci si trova in una situazione come 'Vuoi venire sul set e lavorare a questo singolo episodio o vuoi arrivare ed essere il protagonista di questa stagione?', 'Vuoi essere un killer psicopatico e folle?', 'Vuoi far parte del cast ed essere questo padre relativamente normale?'. Non sai mai che tipo di personaggio ti capiterà".

Nell'attesa, inoltre, è stato condiviso un breve teaser dello spinoff della serie. Il nuovo progetto di Ryan Murphy si intitolerà American Horror Stories e sarà composto da racconti della durata di un'ora indipendenti, in stile "storie di fantasmi".