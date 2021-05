American Horror Stories: lo spinoff della serie horror debutterà in estate

American Horror Stories, lo spinoff della serie antologica horror creata da Ryan Murphy, debutterà sugli schermi americani a luglio. Il nuovo progetto sarà composto da sedici puntate, ognuna che racconterà una storia indipendente basata su varie leggende e miti diversi.

Al termine della messa in onda su FX dello show prenderà poi il via la decima stagione di American Horror Story, intitolata Double Feature, sfruttando inoltre in questo modo il traino di Halloween.

Gli episodi proporranno due storie diverse, una ambientata in mare e una sulla spiaggia. Nel cast si assisterà al ritorno nel cast di Sarah Paulson, Evan Peters e Kathy Bates, e il gruppo di interpreti è completato da Macaulay Culkin, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, e Finn Wittrock.

Sarah Paulson, inoltre, sarà coinvolta come regista di una delle puntate di American Horror Stories.

La produzione della decima stagione di American Horror Story, come accaduto in passato, è avvolta dalla segretezza e online non sono emersi potenziali anticipazioni riguardanti la trama di questo nuovo capitolo della storia.

Finn Wittrock, una delle presenze ormai "fisse" del cast del progetto antologico ha però anticipato che sarà qualcosa di molto diverso rispetto al passato.