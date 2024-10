American Horror Stories: tra mostri, cloni e Henry Winkler il trailer della quarta stagione è servito

La nuova stagione della serie antologica arriverà in streaming giusto in tempo per il prossimo Halloween

Mostri sotto il letto, cloni assassini e un Henry Winkler con gli occhiali sono al centro del primo trailer della quarta stagione di American Horror Stories. Tutti e cinque gli episodi della nuova stagione saranno trasmessi in anteprima su Hulu il 15 ottobre. Il filmato rivela anche i titoli dei vari episodi che ci attendono.

La spaventosa antologia di quest'anno sarà composta da "The Thing Under the Bed", "Backrooms", "Clone", "Leprechaun" e "X". Il filmato, della durata di un minuto, presenta un montaggio accattivante di una serie di orrori, tra cui un mostro sotto il letto che minaccia Debby Ryan, un Michael Imperioli armato di pala, un Victor Garber omicida, apparentemente attivato da un bottone sul collo, e un affabile medico guercio interpretato da Winkler, che si aggira in un ospedale inquietante in un episodio girato in bianco e nero.

La serie è un affare di famiglia per Winkler; suo figlio, Max Winkler, ha diretto episodi precedenti della serie e la moglie di Max, l'attrice Jessica Barden, ha recitato in due episodi della serie.

Spin-off della serie antologica American Horror Story di Ryan Murphy, American Horror Stories è più in linea con le serie antologiche classiche alla The Twilight Zone o The Outer Limits: invece del formato seriale e stagionale di American Horror Story, ogni episodio di American Horror Stories è una storia horror autonoma.

Lo show ha debuttato nel 2021 e ogni anno è stata pubblicata una nuova stagione. L'anno scorso, tutti e quattro gli episodi sono usciti nella stessa data come parte di un evento speciale "Huluween"; questa stagione farà lo stesso.

Gli episodi della serie hanno utilizzato l'iconografia horror per esplorare questioni sociali contemporanee, e alcuni di essi si sono persino collegati a stagioni precedenti di American Horror Story. La serie ha visto la partecipazione di numerosi attori di rilievo, tra cui Gwyneth Paltrow, Judith Light, Billie Lourd, Charles Melton, Alicia Silverstone e Matt Bomer.