Capitol Hill, Henry Winkler paragona Donald Trump a Mussolini: "Dovrebbe finire come lui"

La situazione a Washington causata dai sostenitori di Donald Trump è ancora molto tesa e Henry Winkler, star della serie Happy Days, non ha esitato a paragonare l'ex presidente degli Stati Uniti a Benito Mussolini.

Il messaggio dell'attore pubblicato online come reazione a quanto sta accadendo a Capitol Hill è particolarmente duro e ha, ovviamente, fatto discutere i suoi follower e non solo.

Henry Winkler ha dichiarato, senza mezzi termini: "Donald Trump è esattamente come Mussolini... il suo mandato dovrebbe finire in quel modo".

Tra i commenti al suo tweet c'è chi dichiara semplicemente "Lo sto dicendo da anni" e chi esprime il proprio appoggio all'idea, mentre altri sottolineano che il popolo americano è migliore e non ha bisogno di queste soluzioni estreme, e non manca chi ricorda l'importanza della democrazia nonostante il miliardario abbia alimentato il razzismo, narcisismo e fascismo.

Un fan dell'attore ha scritto: "Ti capisco, Henry. Potrai metterti nei guai per questo tweet, ma così tante persone condividono questo sentimento nella nostra nazione e intorno al mondo. Mi manca il periodo quando l'America era il fratello cool e sano di mente che viveva nella casa accanto".

Altri follower hanno invece espresso la propria sorpresa nel leggere un messaggio così duro da parte di una persona che abitualmente è molto calma e rispettosa.

L'ex interprete di Fonzie nella serie cult Happy Days ha inoltre sostenuto l'indignazione suscitata dal diverso trattamento riservato a chi ha protestato in modo aggressivo e violento attaccando il simbolo della democrazia americana e chi in estate era sceso in strada per denunciare le conseguenze del razzismo dopo la morte di George Floyd avvenuta a Minneapolis a causa del comportamento violento e ingiustificato di un poliziotto.