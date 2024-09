American Horror Stories 4: svelati data di uscita, cast e numero di episodi della prossima stagione

La quarta stagione di American Horror Stories ha finalmente una data di debutto e un cast. La serie, spinoff del franchise American Horror Story dei creatori Ryan Murphy e Brad Falchuk, porta il formato antologico a un livello episodico. Ogni episodio si concentra solitamente su una storia rapida e autonoma, con nuovi personaggi, anche se alcune puntate hanno incluso collegamenti all'universo più ampio di AHS.

Le notizie sulla quarta stagione di American Horror Stories sono state relativamente poche, ma la situazione è cambiata con l'avvicinarsi di Halloween. TVLine conferma che la quarta stagione di American Horror Stories debutterà con cinque episodi martedì 15 ottobre su Hulu.

Il cast comprende Michael Imperioli (The White Lotus stagione 2, I Soprano), Henry Winkler (Barry, Happy Days), Debby Ryan (Insatiable), Jeff Hiller (American Horror Story: NYC, Somebody Somewhere), Victor Garber (Alias, DC's Legends of Tomorrow) e June Squibb (Thelma, Palm Springs). Anche Dyllón Burnside di Pose appare insieme al collega Angel Bismark Curiel e all'attore de Il problema dei 3 corpi Guy Burnet, mentre Jessica Barden ritorna dopo essere già apparsa nell'antologia. Altri membri del cast non sono ancora stati annunciati.

American Horror Stories, Paris Jackson: "Macaulay Culkin mi ha aiutata con il provino"

Lo spinoff

American Horror Stories fa parte dell'universo di American Horror Story, ma non si tratta solo di una semplice estensione di quell'universo. La serie esplora un tipo di narrazione antologica a episodi, con diverse puntate incentrate su serial killer, amori tossici e bullismo portato all'estremo. Anche se questi temi sembreranno familiari a chiunque abbia visto la serie principale, lo spinoff a volte sorprende in modi vivaci e inaspettati.

American Horror Stories: una scena dell'episodio Feral

Prodotto esecutivamente da Alexis Martin Woodall, Max Winkler, Jon Robin Baitz e Manny Coto, oltre che da Murphy e Falchuk, le recensioni di American Horror Story sono piuttosto negative. La prima stagione ha un indice di gradimento del 52% su Rotten Tomatoes, basato su 39 recensioni. Le stagioni successive hanno ottenuto una minore copertura in termini di recensioni da parte dei critici televisivi.