American Gigolò: stasera su La7 il film con Richard Gere

Stasera su La7, intorno alle 22:00, va in onda American Gigolò, il film, diretto nel 1980 da Paul Schrader, con Richard Gere e Lauren Hutton, che ha reso gli abiti di Giorgio Armani i più desiderati in tutto il mondo.

American Gigolò: Richard Gere nel ruolo di Julian Kaye

Julian Kay (Richard Gere) lavora come gigolò alle dipendenze di Leon (Bill Duke), un uomo privo di scrupoli. Quando incontra Michelle (Lauren Hutton), la moglie annoiata del senatore Charles Stratton (Brian Davies), ne diventa l'amante. Non prima di essere venuto in contatto - su richiesta di Leon - con una coppia di coniugi dai gusti "particolari", i Rheyman.

Quando Judy Rheyman viene trovata uccisa nella sua casa di Palm Springs, la polizia si mette alle calcagna di Julian. Per quanto aiuto chieda alle sue ex clienti, molte delle quali ormai amiche, il giovane gigolò capisce che non ha alcun alibi ma soprattutto che quanto gli sta capitando è tutta una macchinazione di Charles Stratton, aiutato dal losco Leon...

American Gigolò: Richard Gere in una scena

American Gigolò si rivelò un grande successo al botteghino, nonostante i produttori non avessero ottenuto il sì dagli interpreti che avrebbero desiderato nella parte del protagonista, prima Christopher Reeve, poi John Travolta.

Molta della fama del film è certamente dovuta al guardaroba di Julian, personalmente disegnato di Giorgio Armani. Non è un caso dunque che, dopo la sfilata evento in onda stasera, La7 abbia deciso di chiudere la programmazione dedicata a Re Giorgio proprio con questo classico del 1980.