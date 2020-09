Giorgio Armani, stasera su La7 la sfilata in diretta: come vederla anche in streaming

Stasera su La7 sarà trasmessa, dalle 21:15, la sfilata di Giorgio Armani per presentare la collezione Primavera/Estate 2021: ecco come vederla anche in streaming.

Stasera su La7 andrà in onda un evento unico: Giorgio Armani presenterà la collezione primavera/estate 2021 con un sfilata che sarà trasmessa in diretta sulla rete di Urbano Cairo. Sarà possibile naturalmente vederla anche in streaming.

Stare seduti sul divano di casa, di sabato sera, non sembrerà mai più così glamour: oggi, 26 settembre 2020, sarà trasmessa su La7, alle 21:15, la sfilata di Giorgio Armani che presenterà al mondo la collezione P/E 2021. L'evento, che si svolge all'interno della Settimana della Moda di Milano minata, in questo 2020, dalla situazione sanitaria mondiale alquanto precaria, è inserito in una programmazione che la rete ha dedicato a "Re Giorgio".

Sarà Lilli Gruber (che ad Armani chiese di disegnare anche il suo abito da sposa) a introdurre la serata con una puntata del suo Otto e Mezzo dedicata a Milano, la città che non ha dato i natali allo stilista (originario di Piacenza) ma che lui ha scelto come casa e capitale del suo "elegante impero". Ospiti della giornalista saranno il sindaco del capoluogo meneghino, Giuseppe Sala, Marianna Aprile, Massimo Galli e Paolo Mieli.

A seguire sarà trasmesso un documentario, della durata di circa 20 minuti, che ripercorrerà le tappe più importanti della vita e della carriera dello stilista, con la voce narrante di Pierfrancesco Favino e con interviste appositamente realizzate.

Alla e 21:15 si alzerà finalmente il sipario sulle creazioni di Giorgio Armani per la Primavera/Estate 2021.

Intorno alle 22:00 la serata di La7 proseguirà con il film American gigolo, che deve la sua fama anche agli abiti che Re Giorgio realizzò appositamente per un giovane Richard Gere.

Come vedere la sfilata di Giorgio Armani in streaming

La sfilata di Giorgio Armani sarà trasmessa in TV su La7 e in streaming su La7.it, la piattaforma multimediale della stessa rete. Sarà possibile anche rivedere nei prossimi giorni l'evento nella sezione Rivedila7 che dà la possibilità di recuperare molti dei contenuti andati in onda sulla rete a distanza di 7 giorni.