American Gigolo: Showtime ordina la serie con Jon Bernthal

American Gigolo, la serie ispirata al film cult, ha ottenuto l'approvazione per la produzione di una prima stagione che sarà composta da dieci puntate, notizia che è stata accompagnata dalla diffusione della prima foto tratta dal pilot che ritrae Jon Bernthal in una scena del progetto televisivo.

L'attore, apparso in precedenza in show come The Punisher, raccoglierà quindi l'eredità di Richard Gere nel ruolo di Julian Kaye.

Nella serie American Gigolo si racconta la storia di Kaye che esce di prigione 18 anni dopo il suo arresto per omicidio. Il protagonista interpretato da Jon Bernthal deve quindi capire come muoversi nella realtà di Los Angeles, in particolare nel settore del sesso a pagamento, il tutto mentre cerca di scoprire la verità riguardante le menzogne che lo hanno portato a essere condannato. Julian, inoltre, cerca di riallacciare il rapporto con Michelle (Gretchen Mol), il suo unico vero amore.

Nel cast ci saranno anche Rosie O'Donnell, Lizzie Brocheré, Gabriel LaBelle, Leland Orseer e Wayne Brady.

David Hollander (Ray Donovan) sarà autore, regista e showrunner.

Il film degli anni '80 era stato scritto e diretta da Paul Schrader e aveva come star Richard Gere nella parte di Julian Kaye, un escort che ha una storia d'amore con la moglie di un politico, diventando inoltre il principale sospettato in un caso di omicidio.