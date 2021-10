Ambra Angiolini: Selvaggia Lucarelli la difende: il post al vetriolo su Vanessa Incontrada e il Tapiro

Ambra Angiolini è stata difesa da Selvaggia Lucarelli dopo aver ricevuto il Tapiro D'Oro di Striscia La Notizia: la giornalista ha attaccato Vanessa Incontrada per non aver teso la mano all'attrice tradita dal suo compagno Massimiliano Allegri. Contro il programma di Antonio Ricci è intervenuta anche la figlia di Ambra, Jolanda Renga.

Brutta caduta di stile da parte di Striscia la Notizia, ieri Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro D'Oro ad Ambra Angelini per la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. La notizia è stata data ieri, mercoledì 13 ottobre, dal settimanale Chi. Sulle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini si legge che l'allenatore della Juventus ha tradito l'ex conduttrice di 'Non e la Rai' ed è sparito senza dare spiegazioni.

Valerio Staffelli ha aspettato Ambra in strada per consegnarle il Tapiro, e subito dopo Jolanda, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha scritto un post nelle sue storie di Instagram contro il programma e confermando implicitamente la rottura di sua madre con Allegri e il tradimento di quest'ultimo. La ragazza si è chiesta se è giusto infierire su una persona ferita, anche se sa che la madre è un personaggio pubblico, e domandandosi come mai il Tapiro non sia stato consegnato ad Allegri "è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita? Ed anche se, quella persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c'è di riprovevole o 'perdente' nel fidarsi e nell'amare? Quando si gioca, si sta al gioco, sono d'accordo, ma questo non mi sembra il caso. E ditemi quello che volete, che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri, ma a me non fa ridere. La sofferenza delle altre persone, non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perché c'è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere".

Oggi sull'argomento è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli: la giornalista rimprovera la consegna del Tapiro alla persona tradita e non al "maschio alpha" che si è dimostrato una persona "che le donne le tradisce con virile serialità". La Lucarelli se la prende in particole modo con Vanessa Incontrada. Sebbene negli anni Vanessa si sia sempre lamentata "della crudeltà dei media. Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda", ha scritto la Lucarelli aggiungendo "tendere una mano ad Ambra E invece non solo grasse risate, ma già che c'eri hai pure mandato un saluto all'allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta. Pensaci la prossima volta in cui ti lamenterai della crudeltà del sistema con le donne, perché ieri ne hai fatto parte anche tu".