Amber Heard risponde a Johnny Depp: ecco perché non ha ancora donato i soldi del divorzio

Amber Heard, tramite il suo avvocato, ha risposto a Johnny Depp, spiegando perché non ha ancora donato in beneficenza i soldi guadagnati dal loro accordo di divorzio.

L'avvocato di Amber Heard ha rilasciato una dichiarazione in risposta all'affermazione del team legale di Johnny Depp secondo cui l'attrice non ha donato in beneficenza i soldi ricevuti come parte del loro accordo di divorzio, come aveva promesso che avrebbe fatto nel 2016.

Continua il botta e risposta mediatico e giudiziario che vede contrapposti Johnny Depp ed Amber Heard. I due attori si sono messi insieme nel 2012 e sposati nel 2015, per poi lasciarsi a poco più di un anno di distanza. Una separazione a dir poco turbolenta, iniziata con le accuse di violenze mosse dalla star di Aquaman contro l'interprete di Pirati dei Caraibi e che prosegue ancora oggi sui media e nelle aule di tribunale. Dopo aver perso la causa contro il quotidiano The Sun che in un articolo lo definì "picchiatore di sua moglie", Johnny Depp ed il suo team legale tornano ad affondare un colpo contro Amber Heard, accendendo i riflettori su quella che sarebbe una promessa non mantenuta da parte dell'attrice, la quale nel 2016 aveva annunciato che avrebbe donato in beneficenza i 7 milioni di dollari ottenuti dall'accordo di divorzio.

Secondo un nuovo rapporto del Daily Mail, gli avvocati di Depp intendono utilizzare l'accusa come parte dei loro sforzi per presentare ricorso contro la decisione del giudice dell'Alta Corte britannica Andrew Nichol nel caso di diffamazione di Depp contro The Sun. In quel caso, infatti, Nichol si schierò dalla parte del quotidiano, argomentando nella sua decisione: "La sua donazione dei 7 milioni di dollari in beneficenza non è certo l'atto che ci si aspetterebbe da una cercatrice d'oro". Non si è fatta quindi attendere la risposta dell'avvocato di Amber Heard, Elaine Bredehoft, che ha rilasciato una dichiarazione nel quale conferma che la sua cliente non ha ancora adempiuto alla promessa di donazione al Children's Hospital di Los Angeles e all'American Civil Liberties Union, citando ragioni finanziarie.

"Amber è già stata responsabile di donazioni a sette cifre a favore di cause benefiche ed intende continuare a farlo, mantenere anche la sua promessa", spiega Bredehoft. "Tuttavia, Amber è stata ritardata in questo obiettivo perché il signor Depp ha intentato una causa contro di lei e, di conseguenza, è stata costretta a spendere milioni di dollari per difendersi dalle false accuse del signor Depp". L'avvocato sostiene anche che i rappresentanti legali di Depp stiano speculando intenzionalmente sullo stato della donazione di Heard per distogliere l'attenzione della gente dai problemi legali dell'attore. Bredehoft afferma: "Lo sforzo del signor Depp di piantare storie sui media che criticano e sminuiscono la figura di Amber per non aver ancora donato quella cifra in beneficenza è l'ennesimo tentativo disperato di distogliere l'attenzione dalle conclusioni della Corte britannica relative alle accuse di abusi domestici e violenza del signor Depp".

Al momento non è ancora emersa una risposta del team legale dell'attore.