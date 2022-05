"Amber Heard ha posato per una foto in tribunale", affermano i fan di Johnny Depp (VIDEO)

Amber Heard avrebbe fatto finta di piangere posando per una foto all'interno del tribunale di Farifax, in Virginia, secondo quanto rivelato dai fan di Johnny Depp.

Un video piuttosto inquietante tratto dal processo di Johnny Depp contro Amber Heard è diventato virale online: la clip mostra l'attrice mentre piange sul banco dei testimoni quando, improvvisamente, notando un fotografo in aula, si mette in posa affinché quest'ultimo possa immortalare il momento in una foto.

La Heard ha testimoniato per due giorni consecutivi, raccontando una serie di incidenti violenti che hanno segnato la relazione tra lei e Depp. Mentre parlava, l'attrice è scoppiata a piangere ma chi ha visto il processo in TV ha notato qualcosa di agghiacciante: la star di Aquaman ha posato per una foto mentre si asciugava il volto.

L'attrice si sta asciugando le lacrime con un fazzoletto quando, dopo aver notato un fotografo, si blocca per un paio di secondi ed improvvisamente si vede un lampo sul suo viso. Questo suo comportamento ha portato milioni di utenti a credere che abbia effettivamente posato per una foto.

Alcuni fan credono che, durante la sua dichiarazione di apertura, Amber Heard abbia perfino copiato parola per parola una serie di battute tratte da Il talento di Mr. Ripley. Quel che è certo è che durante il processo è stato rivelato che Johnny Depp ha perso il ruolo in Pirati dei Caraibi 6, e il suo compenso di 22,5 milioni di dollari, a causa dell'editoriale scritto dall'attrice nel 2018.