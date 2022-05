Amber Heard nega di aver defecato nel letto di Johnny Depp: "Non è divertente"

Amber Heard ha appena negato di aver defecato nel letto di Johnny Depp: 'Non è divertente secondo me, non è certo una cosa che farebbero per scherzo delle ragazze di 30 anni'.

La testimonianza di Amber Heard, relativa al processo per diffamazione da 50 milioni di dollari intentatole da Johnny Depp, è ricominciata e l'attrice ha appena negato di aver defecato nel letto del suo ex marito il giorno dopo la sua festa di compleanno.

La Heard, rispondendo ad una domanda del suo avvocato, ha parlato del famigerato incidente dell'aprile del 2016: la coppia ha litigato dopo che Depp si è presentato in ritardo alla cena del trentesimo compleanno dell'attrice hollywoodiana, tra spintoni e bottiglie di champagne lanciate contro un dipinto.

Secondo la versione dell'attrice, il giorno seguente sarebbe venuta a trovarla una sua amica e le due, in seguito, si sarebbero recate al Coachella Music Festival. Uno dei loro cani, Boo, era sul letto, e a quanto pare era risaputo che avesse problemi di controllo intestinale.

Johnny Depp, che ha testimoniato in precedenza, ha dichiarato che la materia fecale lasciata sul letto era di un essere umano e non del loro cane: l'incidente ha ispirato anche uno sketch di Saturday Night Live lo scorso fine settimana. Amber Heard ha negato più volte di aver defecato nel letto: "Non penso che sia divertente, non è divertente, punto. Penso che sia disgustoso e non è certo una cosa che farebbero per scherzo delle ragazze di 30 anni."