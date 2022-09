"Amber Heard è indifferente alla relazione di Johnny Depp con il suo avvocato", svela una fonte

Secondo quanto riferito da una fonte anonima di ET Online, ad Amber Heard 'non importa niente' della relazione di Johnny Depp con il suo avvocato.

Il famigerato processo della causa per diffamazione di Johnny Depp e Amber Heard è terminato ormai da tempo, anche se entrambe le star stanno ancora facendo notizia per un motivo o per l'altro: la scorsa settimana, ad esempio, è stato rivelato che l'attore di Pirati dei Caraibi sta attualmente uscendo con il suo avvocato.

Tuttavia, la donna in questione non è Camille Vasquez, bensì il suo avvocato del 2020, Joelle Rich. Dopo che è stata riportata la notizia, in molti si sono domandati come può sentirsi la Heard a proposito della prima relazione pubblica del suo ex marito dalla fine del loro matrimonio,

Una fonte anonima di ET Online avrebbe fornito dei presunti dettagli su quel fronte; secondo quanto riferito, l'attrice non sarebbe affatto interessata alla nuova fidanzata della star di Blow: "Amber non presta attenzione a Johnny o alla sua vita personale. Non le importa con chi esce e vuole solo andare avanti con la sua vita."

Ricordiamo che Amber Heard ha perso il processo dopo essere stata citata in giudizio da Johnny Depp per 50 milioni di dollari per aver accusato l'attore di violenze e abusi in un editoriale del Washington Post pubblicato nel 2018. L'attrice ha replicato, chiedendo 100 milioni di dollari, affermando di aver subito "violenze fisiche e abusi" per mano sua e di essere stata diffamata dall'ex marito e i suoi avvocati.